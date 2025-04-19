حملة أمنية في ريف درعا لضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة المطلوبين

خبرني - نفذت قوات الأمن العام السوري حملة أمنية في بلدتي دير البخت وموثبين بريف درعا الشمالي، استهدفت ضبط الأسلحة غير الشرعية وملاحقة المطلوبين المتورطين في قضايا أمنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار وإعادة فرض سيادة القانون.

وأوضح مصدر أمني أن الحملة ركزت على ملاحقة مثيري الفوضى وكل من يحمل السلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وأسفرت عن مصادرة المئات من قطع السلاح المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الحملة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وقوائم معدة مسبقًا بأسماء المطلوبين وأماكن وجود الأسلحة، مؤكداً أن تعاون الأهالي كان إيجابياً وأسهم بشكل ملموس في تسهيل تنفيذ العمليات الميدانية.

وبيّن أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة السلاح غير المرخص، مشددًا على أن الحملات الأمنية ستتواصل في مناطق مختلفة حتى تحقيق الأمن الكامل وإعادة سلطة الدولة.

وأكد المصدر أن جهاز الأمن العام سيواصل أداء واجباته بحزم وإصرار، كونه الحصن الحصين لأمن سوريا واستقرارها، مجددًا التزامه بتحقيق بيئة آمنة يستحقها جميع المواطنين.