حملة أمنية في ريف درعا لضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة المطلوبين

حملة أمنية في ريف درعا لضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة المطلوبين
خبرني - نفذت قوات الأمن العام السوري حملة أمنية في بلدتي دير البخت وموثبين بريف درعا الشمالي، استهدفت ضبط الأسلحة غير الشرعية وملاحقة المطلوبين المتورطين في قضايا أمنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار وإعادة فرض سيادة القانون.
وأوضح مصدر أمني أن الحملة ركزت على ملاحقة مثيري الفوضى وكل من يحمل السلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وأسفرت عن مصادرة المئات من قطع السلاح المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الحملة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وقوائم معدة مسبقًا بأسماء المطلوبين وأماكن وجود الأسلحة، مؤكداً أن تعاون الأهالي كان إيجابياً وأسهم بشكل ملموس في تسهيل تنفيذ العمليات الميدانية.
وبيّن أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة السلاح غير المرخص، مشددًا على أن الحملات الأمنية ستتواصل في مناطق مختلفة حتى تحقيق الأمن الكامل وإعادة سلطة الدولة.
وأكد المصدر أن جهاز الأمن العام سيواصل أداء واجباته بحزم وإصرار، كونه الحصن الحصين لأمن سوريا واستقرارها، مجددًا التزامه بتحقيق بيئة آمنة يستحقها جميع المواطنين.
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