ناقوس خطر.. ليفاندوفسكي يهدد برشلونة
خبرني - دقّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، ناقوس الخطر في النادي الكتالوني.
واضطر روبرت ليفاندوفسكي لمغادرة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بسبب الإصابة.
جاء ذلك في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، حيث أُصيب ليفاندوفسكي في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ونظر نحو مقاعد البدلاء ليطلب استبداله، بالمباراة التي فاز بها برشلونة 4-3.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك حالة تشاؤم بشأن حالة صاحب الـ36 عاماً، ومن المحتمل غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وبالتالي، فإن ليفاندوفسكي سيغيب عن برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل، فضلاً عن مواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.
ومن المنتظر أن يخضع ليفاندوفسكي لفحوصات طبية يوم الأحد لتحديد مدى قوة الإصابة.
وفي حال تأكيد غياب المهاجم البولندي لثلاثة أسابيع، فإنه قد يعود للمشاركة في مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني، المقررة يوم الأحد 11 مايو/أيار المقبل.
يذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، ولا يزال ينتظر تسجيل هدفه الـ100 مع برشلونة، حيث أحرز 99 هدفاً حتى الآن بقميص الفريق الكتالوني.
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