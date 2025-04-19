ناقوس خطر.. ليفاندوفسكي يهدد برشلونة

خبرني - دقّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، ناقوس الخطر في النادي الكتالوني.

واضطر روبرت ليفاندوفسكي لمغادرة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بسبب الإصابة.

جاء ذلك في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، حيث أُصيب ليفاندوفسكي في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ونظر نحو مقاعد البدلاء ليطلب استبداله، بالمباراة التي فاز بها برشلونة 4-3.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك حالة تشاؤم بشأن حالة صاحب الـ36 عاماً، ومن المحتمل غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وبالتالي، فإن ليفاندوفسكي سيغيب عن برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل، فضلاً عن مواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المنتظر أن يخضع ليفاندوفسكي لفحوصات طبية يوم الأحد لتحديد مدى قوة الإصابة.

وفي حال تأكيد غياب المهاجم البولندي لثلاثة أسابيع، فإنه قد يعود للمشاركة في مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني، المقررة يوم الأحد 11 مايو/أيار المقبل.

يذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، ولا يزال ينتظر تسجيل هدفه الـ100 مع برشلونة، حيث أحرز 99 هدفاً حتى الآن بقميص الفريق الكتالوني.