القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 الليلة الأولى 2025

القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 الليلة الأولى 2025
خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 «الليلة الأولى» 2025، وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذا الحدث المرتقب
ويترقب عشاق رياضة المصارعة الحرة، موعد الحدث السنوي المرتقب "راسلمينيا"، من الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة "WWE"، الذي يشهد نسخته الـ 41 هذا العام
ويحتضن ملعب "أليغانت" في مدينة لاس فيغاس، بولاية نيفادا الأمريكية، وقائع الحدث المرتقب الذي يقام على يومين هذا العام في أبريل/ نيسان الجاري 2025.
لن يتم نقل عرض راسلمينيا 41 عبر أي شبكة قنوات تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في المقابل، يمكن متابعة بث حي ومباشر عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في منصة "نتفليكس" صاحبة حقوق بث عروص الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة ومنها حدث راسلمينيا "41"
ويقام اليوم الأول من عرض راسلمينيا صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل/نيسان 2025.
ويبدأ الحدث في تمام الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت مصر، 02:00 صباحاً بتوقيت السعودية و03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
نزالات راسلمينيا 41 "الليلة الأولى"
نزال ثلاثي: رومان رينز ضد سي إم بانك ضد سيث رولينز
نزال على لقب العالم للوزن الثقي: جونت (حامل اللقب) ضد جاي أوسو
نزال على لقب WWE للسيدات: تيفاني ستراتون (حاملة اللقب) ضد شارلوت فلير
نزال على لقب الولايات المتحدة: إل أي نايت (حامل اللقب) ضد جايكوب فاتو
نزال على لقب العالم للفرق: ذا وور رايدرز (حامل اللقب) ضد ذا نيو داي
جايد كارغيل ضد ناعومي
راي ميستيريو ضد إل غراندي أمريكانو
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