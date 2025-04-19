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القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 الليلة الأولى 2025

القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 الليلة الأولى 2025

2025-04-19 07:15:24
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعرف على القنوات الناقلة لعرض راسلمينيا 41 «الليلة الأولى» 2025، وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذا الحدث المرتقب

ويترقب عشاق رياضة المصارعة الحرة، موعد الحدث السنوي المرتقب "راسلمينيا"، من الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة "WWE"، الذي يشهد نسخته الـ 41 هذا العام

ويحتضن ملعب "أليغانت" في مدينة لاس فيغاس، بولاية نيفادا الأمريكية، وقائع الحدث المرتقب الذي يقام على يومين هذا العام في أبريل/ نيسان الجاري 2025.

لن يتم نقل عرض راسلمينيا 41 عبر أي شبكة قنوات تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في المقابل، يمكن متابعة بث حي ومباشر عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في منصة "نتفليكس" صاحبة حقوق بث عروص الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة ومنها حدث راسلمينيا "41"

ويقام اليوم الأول من عرض راسلمينيا صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل/نيسان 2025.


ويبدأ الحدث في تمام الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت مصر، 02:00 صباحاً بتوقيت السعودية و03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

نزالات راسلمينيا 41 "الليلة الأولى"
نزال ثلاثي: رومان رينز ضد سي إم بانك ضد سيث رولينز
نزال على لقب العالم للوزن الثقي: جونت (حامل اللقب) ضد جاي أوسو
نزال على لقب WWE للسيدات: تيفاني ستراتون (حاملة اللقب) ضد شارلوت فلير
نزال على لقب الولايات المتحدة: إل أي نايت (حامل اللقب) ضد جايكوب فاتو
نزال على لقب العالم للفرق: ذا وور رايدرز (حامل اللقب) ضد ذا نيو داي
جايد كارغيل ضد ناعومي
راي ميستيريو ضد إل غراندي أمريكانو

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