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في الوقت القاتل.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام بالماس

في الوقت القاتل.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام بالماس

2025-04-19 07:15:24
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سقط نادي أتلتيكو مدريد بفخ الخسارة أمام لاس بالماس 0-1، اليوم السبت، على ملعب دي جران كاناريا، في الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني.

بتلك النتيجة بقى فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 32 نقطة في المركز 17.

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