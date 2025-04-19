في الوقت القاتل.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام بالماس

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في الوقت القاتل.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام بالماس
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - سقط نادي أتلتيكو مدريد بفخ الخسارة أمام لاس بالماس 0-1، اليوم السبت، على ملعب دي جران كاناريا، في الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني.
بتلك النتيجة بقى فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
ورفع لاس بالماس رصيده إلى 32 نقطة في المركز 17.
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