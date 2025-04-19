  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ريمونتادا لا تُصدق.. برشلونة يعود بقوة أمام سيلتا فيغو

ريمونتادا لا تُصدق.. برشلونة يعود بقوة أمام سيلتا فيغو

2025-04-19 07:15:24
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حقق برشلونة فوزاً بشق الأنفس على سيلتا فيغو 4-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً الأحد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وبفارق ثماني نقاط خلف فياريال صاحب المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إجلسياس.

وفي الدقيقة 52 سجل إغلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيجو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 62، لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو، ثم سجل رافينيا دياز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وعاد برشلونة ليسجل مجدداً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.

MENAFN19042025000151011027ID1109449068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث