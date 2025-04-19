ريمونتادا لا تُصدق.. برشلونة يعود بقوة أمام سيلتا فيغو

ريمونتادا لا تُصدق.. برشلونة يعود بقوة أمام سيلتا فيغو
خبرني - حقق برشلونة فوزاً بشق الأنفس على سيلتا فيغو 4-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.
رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً الأحد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وبفارق ثماني نقاط خلف فياريال صاحب المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إجلسياس.
وفي الدقيقة 52 سجل إغلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيجو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 62، لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو، ثم سجل رافينيا دياز هدف التعادل في الدقيقة 68.
وعاد برشلونة ليسجل مجدداً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.
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