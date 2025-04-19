ريمونتادا لا تُصدق.. برشلونة يعود بقوة أمام سيلتا فيغو

خبرني - حقق برشلونة فوزاً بشق الأنفس على سيلتا فيغو 4-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غداً الأحد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وبفارق ثماني نقاط خلف فياريال صاحب المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، غير أن سيلتا فيغو أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق بورخا إجلسياس.

وفي الدقيقة 52 سجل إغلسياس الهدف الثاني له ولسيلتا فيجو، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 62، لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين عن طريق داني أولمو، ثم سجل رافينيا دياز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وعاد برشلونة ليسجل مجدداً في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق رافينيا من ضربة جزاء.