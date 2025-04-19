بعد غياب 15 عاماً.. الجزيرة يستعيد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

خبرني - استعاد الجزيرة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "كأس المحترفين الإماراتي"، بعد غياب استمر 15 عاماً.

الجزيرة فاز بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي، مساء السبت، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2025.

تقدم الجزيرة بهدف من توقيع عبدالله رمضان في الدقيقة 18 من المباراة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد، لينتهي الشوط الأول بتقدم "فخر أبوظبي" بهدف دون رد.

وجاء هدف تعادل شباب الأهلي في الدقيقة 50 عن طريق سردار أزمون.

وبعد 5 دقائق، سجل الجزيرة هدفاً ثانياً من توقيع نيسكنز كيبانو، بعد تمريرة من فينيسيوس ميلو، الذي صنع الهدف الأول أيضاً.

بهذا، يحصد الجزيرة لقبه الثاني في البطولة، بعدما حقق اللقب الأول قبل 15 عاماُ، وتحديدا بفوزه على عجمان في نهائي نسخة 2009-2010.