بعد غياب 15 عاماً.. الجزيرة يستعيد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

بعد غياب 15 عاماً.. الجزيرة يستعيد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
خبرني - استعاد الجزيرة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "كأس المحترفين الإماراتي"، بعد غياب استمر 15 عاماً.
الجزيرة فاز بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي، مساء السبت، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2025.
تقدم الجزيرة بهدف من توقيع عبدالله رمضان في الدقيقة 18 من المباراة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد، لينتهي الشوط الأول بتقدم "فخر أبوظبي" بهدف دون رد.
وجاء هدف تعادل شباب الأهلي في الدقيقة 50 عن طريق سردار أزمون.
وبعد 5 دقائق، سجل الجزيرة هدفاً ثانياً من توقيع نيسكنز كيبانو، بعد تمريرة من فينيسيوس ميلو، الذي صنع الهدف الأول أيضاً.
بهذا، يحصد الجزيرة لقبه الثاني في البطولة، بعدما حقق اللقب الأول قبل 15 عاماُ، وتحديدا بفوزه على عجمان في نهائي نسخة 2009-2010.
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