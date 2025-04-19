الروبوتات البشرية تخسر بفارق ميل في أول نصف ماراثون مع أُناس بالعالم

خبرني - خسرت الروبوتات الشبيهة بالبشر أمام عدائين بشريين في أول نصف ماراثون في العالم تتنافس فيه الروبوتات جنبًا إلى جنب مع بشريين.

وتنافس أكثر من 20 روبوتًا بقدمين في نصف الماراثون الذي أُقيم يوم السبت في "إي تاون"، وهي منطقة مُخصصة للابتكار التكنولوجي في العاصمة الصينية بكين، ورغم ما يتمتعون به من تقنيات مبهرة، إلا أنهم لم يتفوقوا على البشر في مسافة الركض الطويلة.

وشاركت فرق من عدة شركات وجامعات في السباق، الذي يُمثل عرضًا للتقدم الذي أحرزته الصين في تكنولوجيا الروبوتات، في محاولتها اللحاق بالولايات المتحدة، بحسب عدة تقارير.

وركضت روبوتات، بأشكال وأحجام متنوعة، في منطقة ييتشوانغ جنوب شرق بكين، موطن العديد من شركات التكنولوجيا في العاصمة الصينية.

وتنافست الروبوتات مع 12 ألف متسابق بشري في السباق الذي يمتد إلى 21 كيلومترًا، وركضت الروبوتات والعدائون البشر جنبًا إلى جنب في مسار بسياج.

وتراوحت أطوال الروبوتات بين 1.2 متر (3.9 قدم) و1.8 متر (5.9 قدم) وهو طول قريب من طول الإنسان الطبيعي.

وتعثّرت بعض الروبوتات أثناء السباق، وتمكن القليل منها من النهوض بمفرده، بينما احتاج عدد محدود منها إلى مساعدة بشرية.

وأثناء السباق، واجهت الروبوتات الشبيهة بالبشر تحديات متعددة مثل المنحدرات الحادة، والحفر، والبرك المائية، والأسفلت الأملس. وكان يُسمح بتبديل البطاريات، لكن هذا كان يترتب عليه عقوبة كبيرة.

وعلى الرغم من تدخل خبراء الروبوتات والبرمجيات، لم تتمكن جميع الروبوتات من الوصول إلى خط النهاية.

ولم يكن هناك تقارب في الأداء بين الروبوتات والبشر، بل كان الفارق كبيرًا. وأنهى البشري الفائز سباق نصف الماراثون في ما يزيد قليلًا عن ساعة، بينما استغرق الروبوت البشري الفائز ساعتين و40 دقيقة للوصول إلى خط النهاية.

وهذا يعادل سرعة متوسطة تبلغ 4.89 أميال في الساعة. وللمقارنة، فقد بلغ البطل الأولمبي يوسين بولت سرعة قصوى وصلت إلى 27.33 ميلًا في الساعة خلال أحد السباقات في عام 2011.

لكن تجاوز سرعة العدائين البشريين لم يكن الهدف من السباق في الأساس، على الرغم من أن الروبوت الفائز تجاوز توقّعات فريق المهندسين بحوالي نصف ساعة.

وقال تانغ جيان، رئيس الشركة التي طوّرت الروبوت الفائز، في تصريح نقلته وكالة رويترز: "لا أريد التباهي لكنني أعتقد أن لا شركة روبوتات أخرى في الغرب حققت إنجازات رياضية تماثل ما حققه (روبوت) Tiangong".