الروبوتات البشرية تخسر بفارق ميل في أول نصف ماراثون مع أُناس بالعالم

الروبوتات البشرية تخسر بفارق ميل في أول نصف ماراثون مع أُناس بالعالم
خبرني - خسرت الروبوتات الشبيهة بالبشر أمام عدائين بشريين في أول نصف ماراثون في العالم تتنافس فيه الروبوتات جنبًا إلى جنب مع بشريين.
وتنافس أكثر من 20 روبوتًا بقدمين في نصف الماراثون الذي أُقيم يوم السبت في "إي تاون"، وهي منطقة مُخصصة للابتكار التكنولوجي في العاصمة الصينية بكين، ورغم ما يتمتعون به من تقنيات مبهرة، إلا أنهم لم يتفوقوا على البشر في مسافة الركض الطويلة.
وشاركت فرق من عدة شركات وجامعات في السباق، الذي يُمثل عرضًا للتقدم الذي أحرزته الصين في تكنولوجيا الروبوتات، في محاولتها اللحاق بالولايات المتحدة، بحسب عدة تقارير.
وركضت روبوتات، بأشكال وأحجام متنوعة، في منطقة ييتشوانغ جنوب شرق بكين، موطن العديد من شركات التكنولوجيا في العاصمة الصينية.
وتنافست الروبوتات مع 12 ألف متسابق بشري في السباق الذي يمتد إلى 21 كيلومترًا، وركضت الروبوتات والعدائون البشر جنبًا إلى جنب في مسار بسياج.
وتراوحت أطوال الروبوتات بين 1.2 متر (3.9 قدم) و1.8 متر (5.9 قدم) وهو طول قريب من طول الإنسان الطبيعي.
وتعثّرت بعض الروبوتات أثناء السباق، وتمكن القليل منها من النهوض بمفرده، بينما احتاج عدد محدود منها إلى مساعدة بشرية.
وأثناء السباق، واجهت الروبوتات الشبيهة بالبشر تحديات متعددة مثل المنحدرات الحادة، والحفر، والبرك المائية، والأسفلت الأملس. وكان يُسمح بتبديل البطاريات، لكن هذا كان يترتب عليه عقوبة كبيرة.
وعلى الرغم من تدخل خبراء الروبوتات والبرمجيات، لم تتمكن جميع الروبوتات من الوصول إلى خط النهاية.
ولم يكن هناك تقارب في الأداء بين الروبوتات والبشر، بل كان الفارق كبيرًا. وأنهى البشري الفائز سباق نصف الماراثون في ما يزيد قليلًا عن ساعة، بينما استغرق الروبوت البشري الفائز ساعتين و40 دقيقة للوصول إلى خط النهاية.
وهذا يعادل سرعة متوسطة تبلغ 4.89 أميال في الساعة. وللمقارنة، فقد بلغ البطل الأولمبي يوسين بولت سرعة قصوى وصلت إلى 27.33 ميلًا في الساعة خلال أحد السباقات في عام 2011.
لكن تجاوز سرعة العدائين البشريين لم يكن الهدف من السباق في الأساس، على الرغم من أن الروبوت الفائز تجاوز توقّعات فريق المهندسين بحوالي نصف ساعة.
وقال تانغ جيان، رئيس الشركة التي طوّرت الروبوت الفائز، في تصريح نقلته وكالة رويترز: "لا أريد التباهي لكنني أعتقد أن لا شركة روبوتات أخرى في الغرب حققت إنجازات رياضية تماثل ما حققه (روبوت) Tiangong".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية