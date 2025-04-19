كيف تختار العقار المناسب للاستثمار في دبي

خبرني - تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، لا سيّما في قطاع العقارات، إذ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي. ومع وفرة الخيارات العقارية، قد يجد المستثمر نفسه أمام تحدٍ في تحديد الخيار الأنسب. في هذا المقال، نسلّط الضوء على أهم المعايير التي تساعدك على اختيار العقار المناسب للاستثمار في دبي.

أهم المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار عقار للاستثمار في دبي

عند التفكير في الاستثمار العقاري بإمارة دبي، هناك عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار لضمان اختيار عقار مثالي وتحقيق عوائد مجزية وتجنب المخاطر المحتملة، نذكر في هذا المقال أهمها.

تحديد الهدف من الاستثمار

قبل اتخاذ أي قرار، يجب أن يبدأ المستثمر بتحديد الغاية الأساسية من شراء العقار؛ هل يبحث عن مصدر دخل ثابت من التأجير؟ أم يهدف إلى تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة عبر إعادة البيع؟ أم يرغب في تنويع محفظته الاستثمارية؟ كل غاية من هذه الأهداف تتطلب استراتيجية مختلفة في اختيار نوع العقار وموقعه؛ إذ توفر العقارات في المناطق السياحية، مثل؛ دبي مارينا وجي بي ار توفر عائداً جيداً فيما يتعلق بالإيجارات قصيرة الأمد، في حين أن الاستثمار في مشاريع قيد الإنشاء قد يحقق أرباحاً مستقبلية مع ارتفاع قيمة العقار.

يوصى أيضاً باختيار نوع العقار الذي يتماشى مع توجه السوق، وفي معظم الأحيان تكون الشقق أكثر طلباً وأسهل في التأجير، خاصة للمستأجرين الأجانب والمهنيين. أما الفلل فتستقطب العائلات وغالباً ما تحقق عوائد أعلى على الإيجار في المجمعات السكنية، مثل؛ المرابع العربية وداماك هيلز.

تحديد الموقع

تحديد الموقع يُعد من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح الاستثمار العقاري، إذ ينعكس بشكل مباشر على العائد المتوقع وقيمة العقار على المدى الطويل. كما يساعد الموقع في اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار نوع العقار المناسب للاستثمار، سواء كان شقة، أو فيلا أو وحدة تجارية. فعلى سبيل المثال، تُعد المناطق التي تتمتع بطلب مرتفع وأسعار ميسرة مثل؛ واحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، وأرجان، خياراً مناسباً للراغبين في شراء شقق سكنية تحقق عوائد مستقرة على الإيجار، بفضل قربها من المدارس، والمستشفيات، ووسائل النقل العام.

أما في حال كان الهدف هو الاستثمار في عقارات فاخرة ذات عائد رأسمالي طويل الأمد، فقد تكون مناطق مثل؛ داون تاون دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا أفضل. وفي المقابل، تقدّم المناطق متوسطة السعر مثل؛ قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، وأبراج بحيرات الجميرا، تنوعًا في نوع العقار وأسعاره، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الوحدات السكنية أو التجارية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير بيوت.

اختيار المطوّر العقاري

عند اختيار عقار للاستثمار في دبي، يُفضّل التركيز على المشاريع التي تطورها شركات عقارية تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل بالإنجازات، لما لذلك من دور في ضمان جودة التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، وتوفّر خدمات ما بعد البيع. وتتيح المنصات العقارية المتخصصة، مثل؛ بيوت، الوصول إلى معلومات موثوقة حول أداء المطورين العقاريين، ومتوسط أسعار المشاريع، والمواقع الأكثر طلباً، مما يسهّل عملية اتخاذ القرار.

مدة تملّك العقار

تُعد مدة تملّك العقار من العوامل الحاسمة عند اتخاذ قرار الاستثمار العقاري في دبي، إذ يرتبط هذا القرار بطبيعة الإقامة في الإمارة ومدى وضوح الخطط المستقبلية، في حال غياب الرؤية الواضحة بشأن الاستقرار طويل الأمد، قد يكون خيار الإيجار أفضل من الشراء، خاصة في المراحل الأولى من الانتقال أو الإقامة المؤقتة.

التأكد من قيمة العقار مستقبلاً

عند شراء عقار في دبي، من المهم النظر إلى القيمة الاستثمارية طويلة الأمد، وليس فقط تلبية الاحتياجات الحالية، وفي حال عدم تحقيق أرباح فورية، يمكن أن يوفر العقار عائداً مستقبلياً من خلال إعادة بيعه أو تأجيره، وتسهّل منصات مثل؛ بيوت هذه المهمة من خلال أدوات تحليل السوق، وتقدير الأسعار، والميزات التي تساعد في تقييم أداء العقار المتوقع خلال السنوات القادمة. كما توفر منتجات مثل؛ تشيكد وترو تشيك التي تضمن موثوقية الإعلانات العقارية التي يتم نشرها بعد التحقق من صحة بياناتها.

العائد على الاستثمار

يُمكن حساب العائد المتوقع على الاستثمار من خلال مقارنة تكلفة العقار مع متوسط الإيجار السنوي في المنطقة، ويتجاوز العائد على الاستثمار في بعض المناطق بإمارة دبي 8%، وفقاً لما جاء في موقع بيوت.

حساب رسوم الصيانة والتكاليف الإضافية

من المهم حساب الرسوم السنوية للخدمات والصيانة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع العقارات التجارية، إذ قد تؤثر هذه التكاليف على صافي الأرباح. ومن الجدير بالذكر أن رسوم الخدمات والصيانة عادةً ما تكون أعلى في الفلل مقارنةً بالشقق، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقييم الميزانية المخصصة للاستثمار.

دراسة السوق وتحليله

يُفضل يضاً متابعة اتجاهات السوق العقاري، والاطّلاع على التقارير العقارية الشهرية، وأسعار البيع والإيجار المتوفرة على المواقع العقارية الرائدة في الإمارات، مثل؛ موقع بيوت الذي يُوفر أدوات تحليلية مفيدة.

يحمل الاستثمار العقاري في دبي فرصاً واعدة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة وقرارات مدروسة. بتحديد الأهداف بوضوح، واختيار الموقع والمطوّر المناسبين، وتحليل العوائد والتكاليف، يتم اختيار الطريق الصحيح نحو استثمار ناجح ومستدام في مدينة تنبض بالفرص.