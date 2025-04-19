كيف تختار العقار المناسب للاستثمار في دبي
خبرني - تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، لا سيّما في قطاع العقارات، إذ تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي. ومع وفرة الخيارات العقارية، قد يجد المستثمر نفسه أمام تحدٍ في تحديد الخيار الأنسب. في هذا المقال، نسلّط الضوء على أهم المعايير التي تساعدك على اختيار العقار المناسب للاستثمار في دبي.أهم المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار عقار للاستثمار في دبي
عند التفكير في الاستثمار العقاري بإمارة دبي، هناك عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار لضمان اختيار عقار مثالي وتحقيق عوائد مجزية وتجنب المخاطر المحتملة، نذكر في هذا المقال أهمها.تحديد الهدف من الاستثمار
قبل اتخاذ أي قرار، يجب أن يبدأ المستثمر بتحديد الغاية الأساسية من شراء العقار؛ هل يبحث عن مصدر دخل ثابت من التأجير؟ أم يهدف إلى تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة عبر إعادة البيع؟ أم يرغب في تنويع محفظته الاستثمارية؟ كل غاية من هذه الأهداف تتطلب استراتيجية مختلفة في اختيار نوع العقار وموقعه؛ إذ توفر العقارات في المناطق السياحية، مثل؛ دبي مارينا وجي بي ار توفر عائداً جيداً فيما يتعلق بالإيجارات قصيرة الأمد، في حين أن الاستثمار في مشاريع قيد الإنشاء قد يحقق أرباحاً مستقبلية مع ارتفاع قيمة العقار.
يوصى أيضاً باختيار نوع العقار الذي يتماشى مع توجه السوق، وفي معظم الأحيان تكون الشقق أكثر طلباً وأسهل في التأجير، خاصة للمستأجرين الأجانب والمهنيين. أما الفلل فتستقطب العائلات وغالباً ما تحقق عوائد أعلى على الإيجار في المجمعات السكنية، مثل؛ المرابع العربية وداماك هيلز.تحديد الموقع
تحديد الموقع يُعد من أهم العوامل التي تؤثر في نجاح الاستثمار العقاري، إذ ينعكس بشكل مباشر على العائد المتوقع وقيمة العقار على المدى الطويل. كما يساعد الموقع في اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار نوع العقار المناسب للاستثمار، سواء كان شقة، أو فيلا أو وحدة تجارية. فعلى سبيل المثال، تُعد المناطق التي تتمتع بطلب مرتفع وأسعار ميسرة مثل؛ واحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، وأرجان، خياراً مناسباً للراغبين في شراء شقق سكنية تحقق عوائد مستقرة على الإيجار، بفضل قربها من المدارس، والمستشفيات، ووسائل النقل العام.
أما في حال كان الهدف هو الاستثمار في عقارات فاخرة ذات عائد رأسمالي طويل الأمد، فقد تكون مناطق مثل؛ داون تاون دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا أفضل. وفي المقابل، تقدّم المناطق متوسطة السعر مثل؛ قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، وأبراج بحيرات الجميرا، تنوعًا في نوع العقار وأسعاره، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الوحدات السكنية أو التجارية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير بيوت.اختيار المطوّر العقاري
عند اختيار عقار للاستثمار في دبي، يُفضّل التركيز على المشاريع التي تطورها شركات عقارية تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل بالإنجازات، لما لذلك من دور في ضمان جودة التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، وتوفّر خدمات ما بعد البيع. وتتيح المنصات العقارية المتخصصة، مثل؛ بيوت، الوصول إلى معلومات موثوقة حول أداء المطورين العقاريين، ومتوسط أسعار المشاريع، والمواقع الأكثر طلباً، مما يسهّل عملية اتخاذ القرار.مدة تملّك العقار
تُعد مدة تملّك العقار من العوامل الحاسمة عند اتخاذ قرار الاستثمار العقاري في دبي، إذ يرتبط هذا القرار بطبيعة الإقامة في الإمارة ومدى وضوح الخطط المستقبلية، في حال غياب الرؤية الواضحة بشأن الاستقرار طويل الأمد، قد يكون خيار الإيجار أفضل من الشراء، خاصة في المراحل الأولى من الانتقال أو الإقامة المؤقتة.التأكد من قيمة العقار مستقبلاً
عند شراء عقار في دبي، من المهم النظر إلى القيمة الاستثمارية طويلة الأمد، وليس فقط تلبية الاحتياجات الحالية، وفي حال عدم تحقيق أرباح فورية، يمكن أن يوفر العقار عائداً مستقبلياً من خلال إعادة بيعه أو تأجيره، وتسهّل منصات مثل؛ بيوت هذه المهمة من خلال أدوات تحليل السوق، وتقدير الأسعار، والميزات التي تساعد في تقييم أداء العقار المتوقع خلال السنوات القادمة. كما توفر منتجات مثل؛ تشيكد وترو تشيك التي تضمن موثوقية الإعلانات العقارية التي يتم نشرها بعد التحقق من صحة بياناتها.العائد على الاستثمار
يُمكن حساب العائد المتوقع على الاستثمار من خلال مقارنة تكلفة العقار مع متوسط الإيجار السنوي في المنطقة، ويتجاوز العائد على الاستثمار في بعض المناطق بإمارة دبي 8%، وفقاً لما جاء في موقع بيوت.حساب رسوم الصيانة والتكاليف الإضافية
من المهم حساب الرسوم السنوية للخدمات والصيانة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع العقارات التجارية، إذ قد تؤثر هذه التكاليف على صافي الأرباح. ومن الجدير بالذكر أن رسوم الخدمات والصيانة عادةً ما تكون أعلى في الفلل مقارنةً بالشقق، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقييم الميزانية المخصصة للاستثمار.دراسة السوق وتحليله
يُفضل يضاً متابعة اتجاهات السوق العقاري، والاطّلاع على التقارير العقارية الشهرية، وأسعار البيع والإيجار المتوفرة على المواقع العقارية الرائدة في الإمارات، مثل؛ موقع بيوت الذي يُوفر أدوات تحليلية مفيدة.
يحمل الاستثمار العقاري في دبي فرصاً واعدة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة وقرارات مدروسة. بتحديد الأهداف بوضوح، واختيار الموقع والمطوّر المناسبين، وتحليل العوائد والتكاليف، يتم اختيار الطريق الصحيح نحو استثمار ناجح ومستدام في مدينة تنبض بالفرص.
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