مهندس يغلق المالديف في وجه الإسرائيليين

متخصص في الهندسة يرى أنه على الرغم من أن جزر المالديف دولة صغيرة، إلا أنه لا ينبغي أن "تخضع للتنمر".

يرفض التواجد الهندي، داعيا إلى إخراج جميع القوات الهندية من جزر المالديف، ويفضل الانفتاح على الصين المجاورة وعلى تركيا .

ولد محمد معز (مويزو) عام 1978 في ماليه عاصمة جمهورية جزر المالديف، للشيخ حسين عبد الرحمن، قاضي وعالم دين حصل في عام 2013 على جائزة الشرف الوطنية "لمساهمته في مجال التوعية الدينية والتعليم الديني".

في سن العشرين، بدأ محمد معز العمل في الحكومة عام 1998، كمتدرب فني في تخطيط البناء والأشغال العامة في وزارة البناء والأشغال العامة، وتولى إدارة شركة يمتلكها والده تعمل ضمن مجال فنادق للإيجار اليومي.

درس معز في مدرسة المجيدية، أقدم مدرسة في جزر المالديف. وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة لندن، وحصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ليدز في عام 2009 ، وكانت أطروحته للدكتوراه تتعلق بـ "التأثيرات الحرارية والمعتمدة على الوقت على مفاصل ألواح السقف والجدران الخرسانية المسلحة"، كما أنه حصل أيضا على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية من معهد إدارة المشاريع الأمريكي.

تولى معز منصب وزير الإسكان والبيئة في عام 2012 خلال إدارة الرئيس محمد وحيد حسن، واستمر في هذا المنصب بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2013 في عهد إدارة الرئيس عبد الله يمين.

وأشرف معز على العديد من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك جسر سينمالي الذي يربط العاصمة ماليه بمطار فيلانا الدولي في جزيرة هولهولي، وهو أول جسر بين الجزر في تاريخ جزر المالديف.

شهدت بقية فترة ولايته للوزارة استكمال المزيد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء العديد من الموانئ، والأرصفة البحرية والحدائق والمساجد والمباني العامة والمرافق الرياضية والطرق. وأشرف معز على إدخال تقنيات الرصف الإسفلتي الحديثة في شوارع ماليه، وتنفيذ قوانين البناء والصيانة الجديدة.

بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2018، ترك معز حزب "تحالف تنمية المالديف" وانضم إلى "الحزب التقدمي لجزر المالديف". وفي عام 2019، أصبح معز نائبا للرئيس ورئيسا لدائرة الانتخابات في حزب المعارضة آنذاك.

انتخب عمدة لمدينة ماليه في عام 2021 متغلبا على مرشح "الحزب الديمقراطي المالديفي" الحاكم .

بعد إدانة الرئيس السابق وزعيم المعارضة عبد الله يمين بتهمة الاختلاس، اختبر معز مرشحا رئاسيا عن "المؤتمر الوطني الشعبي"، وهو جزء من ائتلاف المعارضة. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المالديفية في عام 2023، حصل على 46.06% من الأصوات، وتقدم إلى الجولة الثانية وانتخب رئيسا بعد حصوله على 54.04% مقابل 46.04% للرئيس إبراهيم محمد صليح.

وأصبح المعز الرئيس التاسع لجمهورية المالديف، والرابع المنتخب ديمقراطيا.

وبعد انتخابه بنحو أسبوع، ذهب معز والسيدة الأولى ساجدة محمد في أول رحلة رسمية لهما إلى تركيا، واجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه جودت يلماز في أنقرة.

تركزت حملة معز الرئاسية على الحد من النفوذ الهندي في شؤون جزر المالديف، ووصفه المراقبون بأنه مؤيد للصين التي زارها بدعوة من الرئيس شي جين بينغ.

وفي مقابلات أجريت معه قبل توليه منصبه، قال معز إن جميع القوات الهندية يجب أن تغادر جزر المالديف، وقالت وزارة الدفاع المالديفية إن حوالي 75 فردا هنديا يتمركزون في البلاد، ويُشَغَّلُون الطائرات التي منحتها الهند لجزر المالديف، وكان معز أكد أنه لن يكون هناك أي عسكري هندي، ولا حتى بزي مدني، في بلاده.

وتعهد معز بإطلاق سراح الرئيس السابق يمين من السجن.

وصادق رئيس المالديف محمد معز الثلاثاء الماضي على قرار يحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد. وقالت رئاسة المالديف في بيان إن منع دخول الإسرائيليين يعكس موقف جزر الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي ردا على الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. وهو قرار تدعمه الحكومة والمعارضة على حد سواء، ودخل حيز التنفيذ فورا بعد تعديل قانون الهجرة المالديفي الذي أُقر بأغلبية خلال جلسة البرلمان ويتضمن بندا يحظر صراحة على الإسرائيليين دخول البلاد.

وأضاف البيان الرئاسي أن المالديف، وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، تواصل الدعوة إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي تمارسها دولة الاحتلال وإدانة أفعالها. وتشتهر جزر المالديف، التي تضم أكثر من ألف جزيرة مرجانية، بشواطئها الرملية ذات المياه الفيروزية، وقطاعها السياحي المزدهر.

وتعكس هذه الخطوة "موقف الحكومة الثابت ردا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وضامن حكومة جزر المالديف الراسخ مع القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم بحماية وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني". بحسب البيان.

وكانت إحدى جزر المالديف منعت سابقا دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا، ومن العبارات التي كتبت حينها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء". ورفعت المالديف حظرا كان مفروضا على السياح الإسرائيليين مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن هذا الحظر عاد من جديد بعد أن أقره البرلمان وصدَّق عليه رئيس البلاد.

وفي العام الماضي، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف، وكان عدد السياح الإسرائيليين إلى المالديف انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيانات الرسمية، زار 59 إسرائيليا فقط جزر المالديف في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بأكثر من 11 ألفا في نفس التوقيت عام 2023.

وقال محمد معز، عبر حسابه على منصة إكس: " تؤكد جزر المالديف التزامها الثابت بالنضال الفلسطيني من أجل العدالة وحقه في العيش بسلام. نضال فلسطين هو نضال كل مالديفي. ندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف والاستفادة من إرادته السياسية وقوته الاقتصادية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني فورا، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية".

وأكد أن إيصال المساعدات وسط الغارات الجوية المستمرة أمر غير عملي وحث المجتمع الدولي إنهاء الأعمال العدائية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير. وفي أعقاب قرار مجلس الأمن الداعي إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة، سلط معز الضوء على الهجمات الوحشية المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية أقوى وأكثر واقعية.

و رحب معز بأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير تدعو دولة الاحتلال إلى منع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في غزة.

وعين معز مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وأطلق حملة لجمع التبرعات مع وكالة "الأونروا"، ونظم مسيرة وطنية لإظهار تضامن المالديف مع فلسطين.

بقيادة معز استطاعت المالديف الجمهورية المسلمة التي تمتد على سلسلة من 26 جزيرة من الجزر المرجانية في جنوب قارة آسيا في المحيط الهندي، أن تغلق أبوابها في وجه الصهاينة، وهو ما تتمنع دول عربية عنه، رغم قدرتها، بحجة بقاء الأبواب مفتوحة لخدمة الفلسطينيين، وهي في الواقع تغلقها وتخشى غضب واشنطن.