هجوم عنيف من شمس البارودي على محمد رمضان: عملتوا قيمة للجاهل
خبرني - فتحت الفنانة المعتزلة شمس البارودي النار مجددًا على الفنان محمد رمضان، مسترجعة قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
وكان الطيار قد تُوفي بعد معاناة طويلة وصفتها بـ"القهر"، بسبب تداعيات ما حدث عام 2019، عندما تم فصله من عمله إثر ظهور رمضان في مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة مدنية.
ونشرت شمس البارودي منشورًا ناريًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، جاء فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل، عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجة. إحنا في زمن المسخ. أنا سمعت وعارفة موضوع الطيار رحمه الله عليه، بس أول مرة أشوفه. يا رب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمتك"، في إشارة مباشرة إلى الفنان محمد رمضان الذي كان السبب في الواقعة".
وواصلت هجومها الحاد بقولها: "وكل قرش يُحاسب عليه في قبره عاجلًا غير آجل. الرجل توفي قهرًا، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل والتفاهة والسفاهة، ومن جمع المال"، مؤكدة أن الفقر ليس عيبًا، بل العيب في من يستغل الشهرة ويؤذي غيره.
وأضافت الفنانة المعتزلة التي اشتهرت في السبعينيات قبل أن تتجه إلى الاعتزال وارتداء الحجاب: "اغتنى بالهيافة، واستغل جهل البسطاء، ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقًا وإنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2019، حين نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من داخل قمرة قيادة طائرة مدنية، ظهر فيه وكأنه يتحكم بالطائرة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة، خاصة أن قوانين الطيران المدني تمنع أي شخص غير مصرح له من دخول قمرة القيادة، ناهيك عن التظاهر بقيادة الطائرة.
هذا الفيديو أدى إلى فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله بشكل نهائي، بعد أكثر من 40 عامًا من الخدمة، وهو ما اعتبره كثيرون حكمًا بالإعدام المهني والمعنوي لرجل خدم بلاده ومجاله باحتراف. ورغم محاولات الطيار للحصول على تعويض قانوني، إلا أن الحادثة تسببت في أزمة نفسية كبيرة له، أودت بحياته لاحقًا.
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