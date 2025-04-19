هجوم عنيف من شمس البارودي على محمد رمضان: عملتوا قيمة للجاهل

خبرني - فتحت الفنانة المعتزلة شمس البارودي النار مجددًا على الفنان محمد رمضان، مسترجعة قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار قد تُوفي بعد معاناة طويلة وصفتها بـ"القهر"، بسبب تداعيات ما حدث عام 2019، عندما تم فصله من عمله إثر ظهور رمضان في مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة مدنية.

ونشرت شمس البارودي منشورًا ناريًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، جاء فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل، عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجة. إحنا في زمن المسخ. أنا سمعت وعارفة موضوع الطيار رحمه الله عليه، بس أول مرة أشوفه. يا رب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمتك"، في إشارة مباشرة إلى الفنان محمد رمضان الذي كان السبب في الواقعة".

وواصلت هجومها الحاد بقولها: "وكل قرش يُحاسب عليه في قبره عاجلًا غير آجل. الرجل توفي قهرًا، ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل والتفاهة والسفاهة، ومن جمع المال"، مؤكدة أن الفقر ليس عيبًا، بل العيب في من يستغل الشهرة ويؤذي غيره.

وأضافت الفنانة المعتزلة التي اشتهرت في السبعينيات قبل أن تتجه إلى الاعتزال وارتداء الحجاب: "اغتنى بالهيافة، واستغل جهل البسطاء، ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقًا وإنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2019، حين نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من داخل قمرة قيادة طائرة مدنية، ظهر فيه وكأنه يتحكم بالطائرة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة، خاصة أن قوانين الطيران المدني تمنع أي شخص غير مصرح له من دخول قمرة القيادة، ناهيك عن التظاهر بقيادة الطائرة.

هذا الفيديو أدى إلى فصل الطيار أشرف أبو اليسر من عمله بشكل نهائي، بعد أكثر من 40 عامًا من الخدمة، وهو ما اعتبره كثيرون حكمًا بالإعدام المهني والمعنوي لرجل خدم بلاده ومجاله باحتراف. ورغم محاولات الطيار للحصول على تعويض قانوني، إلا أن الحادثة تسببت في أزمة نفسية كبيرة له، أودت بحياته لاحقًا.