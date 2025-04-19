استقر على وجهته المقبلة.. أنشيلوتي يقترب من مغادرة ريال مدريد

استقر على وجهته المقبلة.. أنشيلوتي يقترب من مغادرة ريال مدريد
خبرني - لا يزال الحديث مستمر عن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.
وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن أنشيلوتي قد يغادر ريال مدريد قريباً، وقبل نهاية عقده في صيف 2026.
وحسب موقع "ذا أتلتيك"، بات من المتوقع أن يغادر كارلو أنشيلوتي منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وسط ترجيحات قوية بأنه سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم 2026.
ويضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة "السيليساو"، رغم تواجد أسماء أخرى مثل جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي.
صاحب الـ65 عاماً يملك عدة خيارات، من بينها الاستمرار داخل ريال مدريد في دور إداري غير تدريبي، إلا أن المدرب الإيطالي لا يفضل ذلك، ورغبته الأولى هي تولي مسؤولية تدريب البرازيل، بعد إقالة دوريفال جونيور في مارس/آذار الماضي.
وكان تقارير ذكرت أن مندوب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حضر هزيمة ريال مدريد أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف الاجتماع مع أنشيلوتي، لكن الاتحاد البرازيلي نفى رسمياً إرسال أي ممثل، مشدداً على أن الأمر بيد الرئيس ومدير المنتخبات فقط.
ومن المنتظر أن يُحسم مستقبل أنشيلوتي بعد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة يوم السبت المقبل.
وفي حال رحيل أنشيلوتي، فإن إدارة فلورنتينو بيريز تضع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، على رأس المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، خاصة أن المفاوضات معه بدأت بالفعل هذا الموسم.
ويحتاج ريال مدريد لحسم هوية مدربه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.
جدير بالذكر أن ريال مدريد، رغم خروجه الأوروبي، لا يزال يُنافس على ثنائية محلية، إذ يبتعد عن برشلونة بسبع نقاط في الليغا مع مباراة أقل، إلى جانب فرصة التتويج بكأس الملك.
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