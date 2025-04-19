استقر على وجهته المقبلة.. أنشيلوتي يقترب من مغادرة ريال مدريد

خبرني - لا يزال الحديث مستمر عن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن أنشيلوتي قد يغادر ريال مدريد قريباً، وقبل نهاية عقده في صيف 2026.

وحسب موقع "ذا أتلتيك"، بات من المتوقع أن يغادر كارلو أنشيلوتي منصبه كمدرب لفريق ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وسط ترجيحات قوية بأنه سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة "السيليساو"، رغم تواجد أسماء أخرى مثل جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي.

صاحب الـ65 عاماً يملك عدة خيارات، من بينها الاستمرار داخل ريال مدريد في دور إداري غير تدريبي، إلا أن المدرب الإيطالي لا يفضل ذلك، ورغبته الأولى هي تولي مسؤولية تدريب البرازيل، بعد إقالة دوريفال جونيور في مارس/آذار الماضي.

وكان تقارير ذكرت أن مندوب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حضر هزيمة ريال مدريد أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف الاجتماع مع أنشيلوتي، لكن الاتحاد البرازيلي نفى رسمياً إرسال أي ممثل، مشدداً على أن الأمر بيد الرئيس ومدير المنتخبات فقط.

ومن المنتظر أن يُحسم مستقبل أنشيلوتي بعد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة يوم السبت المقبل.

وفي حال رحيل أنشيلوتي، فإن إدارة فلورنتينو بيريز تضع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، على رأس المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، خاصة أن المفاوضات معه بدأت بالفعل هذا الموسم.

ويحتاج ريال مدريد لحسم هوية مدربه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، رغم خروجه الأوروبي، لا يزال يُنافس على ثنائية محلية، إذ يبتعد عن برشلونة بسبع نقاط في الليغا مع مباراة أقل، إلى جانب فرصة التتويج بكأس الملك.