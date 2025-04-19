إعلان نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا

خبرني - احتفظ النائب الأسبق صلاح الزعبي برئاسة الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة إربد للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي جرت، السبت، بنادي معلمي إربد وأشرف عليها مدير التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش.

وحصل الزعبي على 129 صوتا مقابل 74 صوتا لمنافسه ماجد قاقيش.

وفاز بمقاعد عضوية الهيئة الإدارية ثمانية أعضاء من كتلة الخير التي ترأسها الزعبي وهم عمار عبيدات، ومحمد الخصاونة، وأمل أبو عودة، ومنال شبيب، ومحمد الشريدة، وعبد الله جرادات، ومحمد الفحيلي، فيما تعادل اثنان من نفس الكتلة وهما توفيق البشتاوي وسلطان المطالقة وسيصار إلى إجراء انتخابات بينهما لاحقا بحسب قانون انتخابات الاتحادات الفرعية.

وفاز من كتلة النشامى برئاسة قاقيش كل من تمام الروسان، ونسرين بني دومي، وأحمد أبو الهيجاء، كما حصل المرشح المستقل احمد الشطناوي على مقعد في الهيئة الإدارية.

وشارك في الانتخابات 209 جمعيات من أصل 217 جمعية يحق لها المشاركة.

وفي عجلون، فازت قائمة عجلون في انتخابات اتحاد الجمعيات الخيرية التي جرت السبت بمقر الاتحاد فرع عجلون .

وبحسب نتائج الانتخابات فاز كل من ملكي بني عطا وحصل على 25 صوتا، ومحمد القضاة 24 صوتا، وناديا الربضي 20 صوتاً، ومحمد الغرايبة 19 صوتاً، وسفيان المومني 21 صوتاً، وعهود أبو علي 18 صوتا ، ومحمود الزغول 25 صوتا، وملك الخرابشه 19 صوتا، وموفق القضاة 20 صوتا، ووصال فريحات 19 صوتا، ومحمد العنانزة 22 صوتا.

وأعلن مدير التنمية الاجتماعية في مأدبا فالح الحصيني، عن فوز محمود الحيصة بانتخابات اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة مأدبا، والتي أجريت في مقر الإتحاد بالمحافظة.

كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية كل من سعود الوليدات، وسعد الحواتمة، وسالم أبو الغنم، وفواز المحاسنة، وأحمد الهواوشة، وسليمان العجالين، وفايز الفقهاء، وأحمد الرواحنة، وكفاح أبو عطيوي، وعبد الوهاب السليمات، وجزاع السنيد، فيما تساوى 3 مرشحين بعدد الأصوات.