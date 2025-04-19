واشنطن: حققنا تقدما في 4 ساعات من المحادثات مع الإيرانيين

خبرني - علقت الخارجية الأميركية على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في محادثات الملف النووي الإيراني التي أجريت في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت بقولها" حققنا تقدماً في 4 ساعات من المحادثات مع الإيرانيين اليوم".

وكان مسؤول أميركي رفيع، قد قال مساء السبت، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدما جيدا جدا" في محادثات الملف النووي الإيراني.

ووصف المسؤول الأميركي المناقشات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين بـ"الإيجابية".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات.

قدر من التفاؤل لكن مع كثير من الحذر

في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن "الأجواء الإيجابية نسبيا في روما مكنتنا من إحراز تقدم فيما يتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاق المحتمل"، موضحا أن بلاده تشعر حاليا بـ"قدر من التفاؤل لكن مع كثير من الحذر".

وتابع الوزير الإيراني أن "الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد مناسبا" لبلاده، لكنه أكد استعداد بلاده للبدء في مسار تفاوضي على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة "بهدف تحديد التفاصيل المتعلقة بأي اتفاق جديد".

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرّحوا في وقت سابق بأنه ستكون هناك محادثات تقنية في عُمان خلال الأيام المقبلة، وأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني سيلتقيان مجددا في 26 أبريل.

اتفاق جديد

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية خلال ولايته الأولى في عام 2018، بمهاجمة إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق جديد على وجه السرعة يمنعها من تطوير سلاح نووي.

وأعلنت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، استعدادها لمناقشة فرض قيود محدودة على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.