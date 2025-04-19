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مصدر لخبرني : نواب يريدون تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

مصدر لخبرني : نواب يريدون تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

2025-04-19 07:15:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - علم موقع خبرني، مساء السبت ، أن عددا من النواب المحسوبون على الحكومة يريدون تأجيل مناقشة مشروع القانون الجديد لضريبة الأبنية والأراضي على الدورة الحالية ( وذلك بهدف توسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون ) .

وبحسب المصدر سيقوم بعض النواب بطرح فكرة تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025.

واثار مشروع القانون جدلا واسعا في الاردن، بعد طرحه من قبل حكومة جعفر حسان وذلك لآثره الكبير على الطبقة الوسطى التي تمتلك الشقق الصغيرة والأراضي الزراعية

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