مصدر لخبرني : نواب يريدون تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

مصدر لخبرني : نواب يريدون تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
خبرني - علم موقع خبرني، مساء السبت ، أن عددا من النواب المحسوبون على الحكومة يريدون تأجيل مناقشة مشروع القانون الجديد لضريبة الأبنية والأراضي على الدورة الحالية ( وذلك بهدف توسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون ) .
وبحسب المصدر سيقوم بعض النواب بطرح فكرة تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025.
واثار مشروع القانون جدلا واسعا في الاردن، بعد طرحه من قبل حكومة جعفر حسان وذلك لآثره الكبير على الطبقة الوسطى التي تمتلك الشقق الصغيرة والأراضي الزراعية
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