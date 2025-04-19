المصري: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى

خبرني – تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدية كفرنجة بمحافظة عجلون.

والتقى المصري رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، وأعضاء المجلس البلدي، وذلك في إطار متابعته الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة ومشاريع التنمية المحلية.

وقال المصري إن الحكومة تولي معالجة القضايا التي تهم المواطنين الأولوية القصوى، وأنه جرى تحديد عدد من المطالب التي سيجري العمل على تنفيذها وفق أولويات مرحلية، مستمعاً للمشاكل التي تواجه البلدية والمواطنين والتي وعد بحل الممكن منها.

ودعا، خلال زيارة ميدانية إلى طريق كفرنجة – راجب، البلدية إلى تطوير الطريق، ووضع خطة شاملة لتحسين هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والسياحية.

ووجه المصري البلدية إلى استكمال إجراءات إفراز الأراضي الزراعية (مساحة دونمين)، لإتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي الاستثمار فيها من خلال إقامة مشاريع تنموية مختلفة خصوصا الزراعية والسياحية والبيئية.

وتفقد عدداً من المواقع منها طريق الطواحين، بحضور النواب آية الله الفريحات، وفريال بني سلمان، وعبد الحليم عنانبة، والمجلس البلدي، حيث استمع لشرح مفصل عن أبرز التحديات التي تواجه التنمية في المنطقة.

وخلال الجولة، قال المصري إنه سيجري دراسة استحداث طرق منها طريق الطواحين وطريق يربط لواء كفرنجة ومنطقة الكريمة في الأغوار الشمالية، ليكون نقلة نوعية في تعزيز الخدمة والحركة التجارية والنقل الزراعي، و تنشيط الحركة السياحية بين المناطق، ويقلل من زمن الرحلات وتكاليف النقل.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية لتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن البلديات تشكل أولوية في خطة التنمية المستدامة.

من جهته، قال فريحات، إن الوزير اطلع على واقع الخدمات، واستمع إلى مطالب المجلس البلدي والنواب والمواطنين، وقام بجولات ميدانية إلى مدخل راجب وطالب بتوسعته، وطريق وادي الطواحين، إضافة إلى افراز الأراضي الزراعية لمساحة الدونمين داخل حدود التنظيم، والتي سيتخذ بشأنها قرارا من قبل المجلس البلدي الأسبوع الحالي.

وأضاف فريحات أن الوزير اطلع على الطريق الذي يربط حي العنانزة وحي النمر والأحياء القريبة منها وأهمية استحداثه، حيث أوعز بتشكيل لجنة تنظيم لمعرفة الكلف للمشروع وتوسعته ليخفف الضغط عن شارع كفرنجة الرئيسي الذي يخدم أكثر من 20 ألف مواطن.