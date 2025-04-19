حسين الحواتمة : بيان الاخوان ركيك
خبرني - وصف عضو مجلس الأعيان حسين الحواتمة ،السبت، بيان جماعة الإخوان المسلمين حول الخلية الامنية التي قبضت عليها المخابرات مؤخرا، بأنه "ركيك".
وتابع الحواتمة في تصريحات لفضائية المملكة، أن الاردن يعتبر من اقوى الدول امنيا في المنطقة.
واضاف ان بيان الاخوان لم يدين العنف ولم يحترم المشاهد الاردني.
وتابع أن الاسلحة المضبوطة للخلية الارهابية ان مداها لا يتخطى العاصمة عمان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية