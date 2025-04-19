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حسين الحواتمة : بيان الاخوان ركيك

حسين الحواتمة : بيان الاخوان ركيك

2025-04-19 07:15:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وصف عضو مجلس الأعيان حسين الحواتمة ،السبت، بيان جماعة الإخوان المسلمين حول الخلية الامنية التي قبضت عليها المخابرات مؤخرا، بأنه "ركيك".

وتابع الحواتمة في تصريحات لفضائية المملكة، أن الاردن يعتبر من اقوى الدول امنيا في المنطقة.

واضاف ان بيان الاخوان لم يدين العنف ولم يحترم المشاهد الاردني.

وتابع أن الاسلحة المضبوطة للخلية الارهابية ان مداها لا يتخطى العاصمة عمان.


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