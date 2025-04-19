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المعايطة: الإخوان المسلمين علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات

المعايطة: الإخوان المسلمين علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات

2025-04-19 07:15:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشف الكاتب الصحفي والوزير الأسبق سميح المعايطة أنّ جماعة الإخوان المسلمين كانت تعلم بوجود قضية تصنيع الأسلحة والتجنيد التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الاسبوع الماضي، قبل الإعلان عنها.


وقال المعايطة في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، إنّ الجماعة كانت تعلم عن اعترافات عدد من المنتمين إليها من اشهر، ما دفعها إلى التصعيد خلال الأسابيع الأخيرة، فكانوا يعملون على تحويل العدوان على غزة إلى أزمة سياسية وأمنية على مستوى الأردن.

وبين أنّ تصعيد الإسلاميين في المظاهرات الأخيرة ضد الجيش والأمن والمخابرات، بسبب نوع من "المقايضات" خططوا له عند كشف القضية، مشيرًا إلى أنّ الحركة الإسلامية حاولت الدعوة للإضراب العام قبل أسابيع قليلة، حتى تبين لزملائها في الخارج أنها تملك الشارع الأردني وتسيطر عليه.

MENAFN19042025000151011027ID1109449055

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