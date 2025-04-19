المعايطة: الإخوان المسلمين علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات

المعايطة: الإخوان المسلمين علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات
خبرني - كشف الكاتب الصحفي والوزير الأسبق سميح المعايطة أنّ جماعة الإخوان المسلمين كانت تعلم بوجود قضية تصنيع الأسلحة والتجنيد التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الاسبوع الماضي، قبل الإعلان عنها.
وقال المعايطة في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، إنّ الجماعة كانت تعلم عن اعترافات عدد من المنتمين إليها من اشهر، ما دفعها إلى التصعيد خلال الأسابيع الأخيرة، فكانوا يعملون على تحويل العدوان على غزة إلى أزمة سياسية وأمنية على مستوى الأردن.
وبين أنّ تصعيد الإسلاميين في المظاهرات الأخيرة ضد الجيش والأمن والمخابرات، بسبب نوع من "المقايضات" خططوا له عند كشف القضية، مشيرًا إلى أنّ الحركة الإسلامية حاولت الدعوة للإضراب العام قبل أسابيع قليلة، حتى تبين لزملائها في الخارج أنها تملك الشارع الأردني وتسيطر عليه.
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