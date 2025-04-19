أبو يامين: المحامون وراء تسريب محاضر قضية الخلية الامنية وليس النيابة العامة

خبرني - علق وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين، على قضية الخلية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني بان المحامين هم وراء تسريب المحاضر وليس النيابة العامة.

وتابع أبو يامين، إنّه في القضايا الكبرى يتم نشر الاعترافات التفصيلية للمتهمين ليتم قطع الشك باليقين، مؤكدًا أن ذلك لا يتجاوز عمل النيابة العامة.

وأضاف أبو يامين ، خلال تصريحات لفضائية رؤيا، أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تبسط رقابتها على اعترافات المتهمين.

وبيّن أبو يامين أن محكمة أمن الدولة لا تحاكم أي مدني أردني، باستثناء قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الإرهاب، وذلك بموجب أحكام القانون.

وطالب أبو يامين بتوضيح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجبهة العمل الإسلامي، وتابع أنه في حال ثبوت التهم المسندة بحكم قضائي قطعي على الإخوان المسلمين، هل سيمارسون العمل السياسي أمام أنظار الدولة؟ وطرح تساؤلًا أيضًا حول موقف الذراع السياسي للجماعة في الأردن، والمتمثل بجبهة العمل الإسلامي، وما إذا كان هناك ارتباط بينهما.

وشدد أبو يامين على أن فعل تصنيعِ الأسلحة والصواريخِ داخل الأردن مُجرَّم، سواء أكان لاستخدامِه في الداخلِ الأردني أو خارجه.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت في الخامس عشر من نيسان /أبريل إحباط مخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.