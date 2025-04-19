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الصحفي الحمود يعلّق على التوجه بتجميد مشروع الأبنية والأراضي

الصحفي الحمود يعلّق على التوجه بتجميد مشروع الأبنية والأراضي

2025-04-19 07:15:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أشاد الصحفي عماد الحمود، رئيس تحرير صحيفة الغد الأسبق، بقرار الحكومة الأردنية تجميد مشروع قانون الأبنية والأراضي و"تفريزه" في أدراج مجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوة حسمت النقاش المحتدم والاستياء العميق الذي أثاره المشروع بين مكونات المجتمع الأردني.

وأكد الحمود أن الأولى كان سحب القانون كلياً والاعتراف بوجود نواقص وثغرات فيه، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتغيير السعر الإداري (5 أو 10 سنوات)، وحق الاعتراض على الأسعار المحددة للحوض كاملاً، مستنداً إلى القاعدة القائلة "الأرض تتفرق بالشبر".
ودعا الحمود إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن "الضرائب لا تُفرض إلا بقانون"، محذراً من استسهال الحكومات رفع الأسعار عبر التعليمات، كما يحدث في قطاعات أخرى.

وطالب الحكومة بإجراء نقاش واسع وعميق، وطرح مشروع جديد لزيادة الإيرادات من الأبنية والأراضي، خاصة بعد 26 عاماً من تثبيت الأسعار دون زيادة، مع الحرص على حماية إرث الأردنيين لأبنائهم، وتجنب السعي وراء ما يسمى بـ"مكاسب رأس المال" التي قد تؤدي إلى الجشع.

MENAFN19042025000151011027ID1109449053

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