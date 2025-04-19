الأردن.. مشبوه يؤذي نفسه بأداة حادة عند طلب بطاقته الشخصية

خبرني - رفض أحد أرباب السوابق، في عمان، طلب طاقم دورية نجدة، بإظهار إثباته الشخصي (هويته)، بعد الإشتباه به، وقام بإيذاء نفسه بواسطة أداة حادة، وأبدى مقاومة شديدة، قبل السيطرة، والقبض عليه.

وقال مصدر أمني، إنه وأثناء قيام إحدى دوريات النجدة، بواجبها الرسمي، في عمان، اشتبه طاقمها، بأحد الأشخاص، وعند طلب إثباته الشخصي، رفض الإستجابة، وأخرج أداة حادة، كانت بحوزته، وقام بإيذاء نفسه، وأبدى مقاومة شديدة، قبل السيطرة، والقبض عليه. وفقا ليومية الرأي.

وأضاف، إنه تم إسعاف ذلك الشخص، لأقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات الأولية له، نتيجة ضربه لنفسه بالأداة الحادة، وبتفتيشه جسمانياً، عثر على مواد مخدرة بحوزته، وتبين بأنه من أرباب السوابق، وبحقه طلبين.