الأردن.. مشبوه يؤذي نفسه بأداة حادة عند طلب بطاقته الشخصية

الأردن.. مشبوه يؤذي نفسه بأداة حادة عند طلب بطاقته الشخصية
خبرني - رفض أحد أرباب السوابق، في عمان، طلب طاقم دورية نجدة، بإظهار إثباته الشخصي (هويته)، بعد الإشتباه به، وقام بإيذاء نفسه بواسطة أداة حادة، وأبدى مقاومة شديدة، قبل السيطرة، والقبض عليه.
وقال مصدر أمني، إنه وأثناء قيام إحدى دوريات النجدة، بواجبها الرسمي، في عمان، اشتبه طاقمها، بأحد الأشخاص، وعند طلب إثباته الشخصي، رفض الإستجابة، وأخرج أداة حادة، كانت بحوزته، وقام بإيذاء نفسه، وأبدى مقاومة شديدة، قبل السيطرة، والقبض عليه. وفقا ليومية الرأي.
وأضاف، إنه تم إسعاف ذلك الشخص، لأقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات الأولية له، نتيجة ضربه لنفسه بالأداة الحادة، وبتفتيشه جسمانياً، عثر على مواد مخدرة بحوزته، وتبين بأنه من أرباب السوابق، وبحقه طلبين.
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