القسام: نفذنا كمينا مركبا وقتلنا جنودا إسرائيليين بحي التفاح

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القسام: نفذنا كمينا مركبا وقتلنا جنودا إسرائيليين بحي التفاح
(MENAFN- Khaberni)
استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة
خبرني - اعلنت كتائب القسام في بيان عبر تطبيق تليغرام:
تمكنا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى
استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية