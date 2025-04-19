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القسام: نفذنا كمينا مركبا وقتلنا جنودا إسرائيليين بحي التفاح

القسام: نفذنا كمينا مركبا وقتلنا جنودا إسرائيليين بحي التفاح

2025-04-19 07:15:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - اعلنت كتائب القسام في بيان عبر تطبيق تليغرام:

تمكنا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى

استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

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