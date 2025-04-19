الأردن.. أهالي الصريح يوارون جثمان طبيب عراقي توفي وحيدًا في الغربة

خبرني - وارى العشرات من أبناء بلدة الصريح جنوب إربد بالأردن، السبت، جثمان الطبيب العراقي عبد الصاحب، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد فخري العجلوني ظهرًا.

الطبيب العراقي وافته المنية بعيدًا عن وطنه وأهله، دون وجود أقارب أو معارف يرافقونه في أيامه الأخيرة، إلا أن أهالي الصريح لبوا نداء الواجب الإنساني، وشاركوا العشرات في تشييعه، في مشهد تجلّت فيه الشهامة الأردنية.