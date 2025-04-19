الأردن.. أهالي الصريح يوارون جثمان طبيب عراقي توفي وحيدًا في الغربة

الأردن.. أهالي الصريح يوارون جثمان طبيب عراقي توفي وحيدًا في الغربة
خبرني - وارى العشرات من أبناء بلدة الصريح جنوب إربد بالأردن، السبت، جثمان الطبيب العراقي عبد الصاحب، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد فخري العجلوني ظهرًا.
الطبيب العراقي وافته المنية بعيدًا عن وطنه وأهله، دون وجود أقارب أو معارف يرافقونه في أيامه الأخيرة، إلا أن أهالي الصريح لبوا نداء الواجب الإنساني، وشاركوا العشرات في تشييعه، في مشهد تجلّت فيه الشهامة الأردنية.
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