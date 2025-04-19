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الفراية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند

الفراية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند

2025-04-19 07:15:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسعى بجد لتطوير الخدمات الإلكترونية والحد من الضغط على مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وأضاف الفراية في منشور على صفحته في منصة "إكس" أنه اعتباراً بداية الشهر المقبل لن يتم استلام طلبات الشهادات وجاهيا في دائرة الأحوال المدنية بل سيتم ذلك عبر تطبيق "سند".

ونشر الوزير فيديو على صفحته يوضح مراحل إصدار الشهادات الرقمية من خلال تطبيق "سند" حيث يبدأ الأمر بالدخول إلى تطبيق "سند" ثم اختيار "الخدمات" ومن ثم "خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات" بعد ذلك، يتم اختيار "الشهادات الرقمية المسجلة مسبقاً" ثم اختيار نوع الشهادة المطلوبة، مثل "شهادة وفاة" أو "زواج" أو "طلاق" أو "قيد عائلي" أو "قيد فردي" وبعد تعبئة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على كلمة "تقديم".

ويشير الفيديو إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ينبغي عليك إجراء عملية الدفع باستخدام الرقم المرجعي، ثم التوجه إلى "الشهادات الرقمية المسجلة مسبقاً" من ثم الى "طلباتي"، حيث ستجد الشهادة المطلوبة هناك.

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