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فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

2025-04-19 07:15:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فقدان موظفين لوظائفهم، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

وتاليا الأسماء عبر موقعنا:

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