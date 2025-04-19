تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية
خبرني - أعلنت نقابة الصيادلة اليوم الأحد عن عقد الامتحان التحريري لمزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان الحالي ، في مقرها بالعاصمة عمّان/الشميساني، يليه الفحص الشفوي.
ودعت النقابة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة في موعد أقصاه الساعة 2 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 28 نيسان الحالي مصطحبين معهم الوثائق التالية:
- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول
- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة
-صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية
-رسوم الفحص والبالغة 50 دينارا
-يشترط انهاء التدريب الميداني لمدة 1440 ساعة في الصيدليات العامة في الاردن
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