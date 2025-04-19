تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

خبرني - أعلنت نقابة الصيادلة اليوم الأحد عن عقد الامتحان التحريري لمزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان الحالي ، في مقرها بالعاصمة عمّان/الشميساني، يليه الفحص الشفوي.

ودعت النقابة الراغبين بالتسجيل للامتحان إلى مراجعة النقابة في موعد أقصاه الساعة 2 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 28 نيسان الحالي مصطحبين معهم الوثائق التالية:

- صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول

- صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة

-صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية

-رسوم الفحص والبالغة 50 دينارا

-يشترط انهاء التدريب الميداني لمدة 1440 ساعة في الصيدليات العامة في الاردن