آبل تصدر تحذيراً عاجلاً لمستخدمي آيفون بعد هجوم متطور للغاية

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة استباقية لتعزيز حماية مستخدميها، أصدرت شركة "آبل" تحديثًا أمنيًا طارئًا لأنظمة iOS، وذلك قبل الطرح المرتقب للإصدار الرئيسي iOS 18.5.

ويهدف هذا التحديث المؤقت إلى معالجة ثغرات أمنية وصفتها الشركة بـ"الخطيرة"، وسط تقارير عن استغلالها في هجمات إلكترونية معقدة استهدفت أفرادًا بعينهم.

وأكدت آبل في بيان رسمي: "نحن على علم بتقرير يفيد بأن هذه الثغرة الأمنية ربما تم استغلالها في هجوم متطور للغاية، استهدف أفرادًا محددين بطريقة دقيقة وموجهة".

وقالت الشركة إن التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة نادرة تمنع اتصال CarPlay اللاسلكي في بعض المركبات.

وأوضحت تحديثات الأمان تعمل على معالجة ثغرتين رئيسيتين سمحتا لمصادر ضارة باختراق واستغلال الصوت في الهواتف .

وقد تم استخدام هذا ضد أفراد محددين، مثل المسؤولين الحكوميين والصحفيين.

وكان هناك خوف من أن يتم استخدام هذا النوع من الهجوم ضد عامة الناس على نطاق أوسع، لكن شركة أبل أكدت أنه تم معالجة مشكلة تلف الذاكرة لحل المشكلة.

كان الخلل الثاني يتعلق بـ Return Pointer Authentication Code – وهي ميزة أمان تستخدم لمنع المهاجمين من التلاعب بالكود.

كما تم استخدامه لاستغلال الأفراد لتجاوز أي تدابير أمنية للسماح بإمكانية القراءة والكتابة.

وتأثرت أيضًا أجهزة iPad وأجهزة Apple TV وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن التحديث الأخير قام بإصلاح الأخطاء التي سمحت بحدوث ذلك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه شركة آبل بإزالة أعلى مستوى من حماية البيانات من هواتف آيفون في المملكة المتحدة بعد أن طالبت الحكومة البريطانية الشركة بالوصول إلى بيانات المستخدم، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتقوم هذه الميزة، التي تسمى "حماية البيانات المتقدمة" (ADP)، بتشفير غالبية الملفات التي يتم تحميلها إلى السحابة من البداية إلى النهاية، مما يعني أن المستخدم فقط يمكنه الوصول إليها.

وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أصدرت أمرا بموجب قانون الصلاحيات التحقيقية لعام 2016، تطلب فيه القدرة على الوصول إلى الملفات المشفرة بالكامل من مستخدمي آبل.

وينصح الخبراء جميع المستخدمين بتثبيت التحديث فور توفره لضمان الحماية الكاملة والاستفادة من التحسينات التقنية المضافة، في انتظار الميزات الموسعة التي سيجلبها iOS 18.5 لاحقًا.