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سيف بن زايد يعزي في وفاة عوض سعيد سويلم الكتبي
(MENAFN- Al-Bayan) ">قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عوض سعيد سويلم الكتبي.
وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس الريف في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيَاً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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