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سيف بن زايد يعزي في وفاة عوض سعيد سويلم الكتبي

سيف بن زايد يعزي في وفاة عوض سعيد سويلم الكتبي

2025-04-19 03:14:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عوض سعيد سويلم الكتبي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس الريف في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيَاً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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