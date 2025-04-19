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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 بكمين للمقاومة بغزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 بكمين للمقاومة بغزة

2025-04-19 03:13:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت صحيفة حدشوت بزمان العبرية ، مساء السبت، عن ارتفاع عدد قتلى كمين المقاومة شرقي قطاع غزة الى 2 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 5 اخرين.
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي نقلت قتلى الكمين الى مستشفيات غلاف غزة.

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