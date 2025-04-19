مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس

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مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد البيان الختامي لإجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة والذي اختتم أعماله في تركيا، أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.
وشدد البيان الختامي، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
وأكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر أهمية ودور الوصاية الهاشمية والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حيث حافظت على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، داعياً كذلك إلى دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك دعا لعمل برلماني دولي يدفع بحل الدولتين سبيلاً لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو برلمانات: الأردن، تركيا، فلسطين، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، الجزائر، مالیزیا، باكستان، السنغال، أذربيجان.
ودعا البيان الختامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم بوجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، واعتبر المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري يعد تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وطالب البيان بضمان حق العودة للاجئین الفلسطینیین، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا)، ورفض محاولات تقویض دورھا، ورفض أي خطة تھدف إلى تغییر التركیبة السكانیة أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة، ورفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان الختامي، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
وأكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر أهمية ودور الوصاية الهاشمية والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حيث حافظت على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، داعياً كذلك إلى دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك دعا لعمل برلماني دولي يدفع بحل الدولتين سبيلاً لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو برلمانات: الأردن، تركيا، فلسطين، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، الجزائر، مالیزیا، باكستان، السنغال، أذربيجان.
ودعا البيان الختامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم بوجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، واعتبر المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري يعد تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وطالب البيان بضمان حق العودة للاجئین الفلسطینیین، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا)، ورفض محاولات تقویض دورھا، ورفض أي خطة تھدف إلى تغییر التركیبة السكانیة أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة، ورفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.
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