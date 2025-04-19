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مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس

مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس

2025-04-19 03:13:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد البيان الختامي لإجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة والذي اختتم أعماله في تركيا، أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.
وشدد البيان الختامي، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
وأكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر أهمية ودور الوصاية الهاشمية والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حيث حافظت على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، داعياً كذلك إلى دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك دعا لعمل برلماني دولي يدفع بحل الدولتين سبيلاً لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو برلمانات: الأردن، تركيا، فلسطين، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، الجزائر، مالیزیا، باكستان، السنغال، أذربيجان.
ودعا البيان الختامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم بوجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، واعتبر المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري يعد تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وطالب البيان بضمان حق العودة للاجئین الفلسطینیین، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا)، ورفض محاولات تقویض دورھا، ورفض أي خطة تھدف إلى تغییر التركیبة السكانیة أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة، ورفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

MENAFN19042025000208011052ID1109448829

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