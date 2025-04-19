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عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية

عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية

2025-04-19 03:13:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سلطنة عُمان، الوسيط في المحادثات الأميركية الإيرانية، إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسعى إلى اتفاق يضمن خلوّ إيران من الأسلحة النووية، عقب مباحثات السبت في روما.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماعات "أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن خلوّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وعقدت في العاصمة الإيطالية روما جولة ثانية وصفت بـالبناءة"، حيث اتفقت طهران وواشنطن على استئناف المحادثات التقنية على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في سلطنة عُمان مجددا بحضور فرق فنية متخصصة لوضع أطر عامة للاتفاق.
وعقدت الجولة الأولى من المباحثات أيضا في مسقط، حيث أدار وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتريد واشنطن من إيران وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تعتقد أنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
ودأبت طهران على تأكيد سلمية برنامجها النووي، وتقول إنها مستعدة للتفاوض على بعض القيود مقابل رفع العقوبات، لكنها تريد ضمانات قاطعة بأن واشنطن لن تتراجع عن التزاماتها مرة أخرى كما فعل ترامب في عام 2018.

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