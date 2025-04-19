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التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث

التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث

2025-04-19 03:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة التربية والتعليم، المتقدمين للإعلان المفتوح الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة، حول حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة لديها لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي في اعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعين، من روابط واعلانات وهمية احتيالية تزعم انها معتمدة وتطلب مبالغ مالية نظير تعبئة النماذج
مهيبة بالراغبين بالتسجيل والمنافسة عدم الانسياق وراء تلك الروابط واعتماد الرابط الرسمي والوحيد والمجاني والذي نشرته الوزارة وهو موقع نظام الاستقطاب الخارجي في جهاز الخدمة المدنية ( )
وأكدت انه جرى اخطار وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الامن العام بتلك الروابط لمتابعتها والفبض على منشئيها.
وأهابت الوزارة بالراغبين للتقدم للإعلان عند الحاجة او الاستفسار التواصل مع الوزارة عبر الموقع الرسمي للوزارة وعدم التواصل مع جهات مجهولة تجنبا لتعرضهم للتضليل وللاحتيال وخسارة فرصتهم في المنافسة لعدم تسجيلهم عبر المنصة الرسمية .

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