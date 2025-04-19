قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة

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قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار تجاه منطقة الشعف وشرق حي التفاح وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار بمحيط تبة الصوراني في حي التفاح.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار بمحيط تبة الصوراني في حي التفاح.
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