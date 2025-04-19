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قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة

قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة

2025-04-19 03:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية بأن آليات إسرائيلية أطلقت النار تجاه منطقة الشعف وشرق حي التفاح وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار بمحيط تبة الصوراني في حي التفاح.

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