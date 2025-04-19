مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة

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مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط من قوات الاحتلال وإصابة 5 آخرين، عقب استهداف المقاومة في قطاع غزة لمركبة عسكرية مدرعة تابعة للاحتلال.
وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.
وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.
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