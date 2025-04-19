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مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة

مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة

2025-04-19 10:11:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط من قوات الاحتلال وإصابة 5 آخرين، عقب استهداف المقاومة في قطاع غزة لمركبة عسكرية مدرعة تابعة للاحتلال.
وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن ضابطًا إسرائيلي قُتل وأصيب 5 آخرين، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

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