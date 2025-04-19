  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط

وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط

2025-04-19 10:11:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر بمحافظة معان.
وقال الخرابشة خلال الجولة إنّ "مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد يُعدّ ركيزة أساسية في البحث عن النفط والمصادر الطبيعية"، مرجحا أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني.
وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويأتي امتداداً لعدد من المشاريع السابقة في هذا المجال، إلا أن ما يميز هذا المشروع هو استخدامه لتقنيات حديثة عالية الدقة.
ولفت الخرابشة إلى أن هذه المرحلة من المشروع تركز على جمع البيانات اللازمة، ومن ثم العمل على تحليلها لاستخلاص النتائج التي ستشكّل خارطة الطريق للخطوات المقبلة.
وبحسب تقارير وزارة الطاقة، تبلغ مساحة مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد نحو 4285 كيلومتراً مربعاً، ويهدف إلى تحديد التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في المنطقة، تمهيداً لحفر آبار لاستكشاف النفط والغاز.
ويُنَفّذ المشروع من قِبل الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة (أركاس)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بموجب اتفاقية وقعتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشرين الأول من العام الماضي.
وبشأن كلفة المشروع، أوضح مدير البترول والصخر الزيتي في الوزارة، بهجت العدوان، أنها تبلغ 22 مليون دينار، مشيراً إلى أن مدة تنفيذه تمتد إلى 8 شهور، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال 24 شهراً، لتُطرح بعدها المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات المتخصصة في استكشاف النفط.
وأضاف العدوان أن المشروع سيوفر نحو 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله، ومن خلال المشاريع الجارية حالياً في منطقتي حقل حمزة وحقل السرحان، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يسهم المشروع في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، لا سيما من أبناء منطقة الجفر.

MENAFN19042025000208011052ID1109448265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث