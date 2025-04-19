بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 نيسان (بترا)-أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني، التي انطلقت اليوم السبت، تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي وضعت إصلاح قطاع الجمعيات ضمن أولويات محور التمكين.

وخلال تفقدها غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، المعنية بالإشراف على سير الانتخابات، أوضحت بني مصطفى أن هذه الانتخابات تُعقد لأول مرة بموجب نظام الاتحادات الجديد لعام 2024، وتُجرى بشكل متزامن في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن من أبرز مخرجاتها سيكون تشكيل رئاسة اتحاد جديد على مستوى وطني.

وبيّنت الوزيرة أن الوزارة، من منطلق دورها الإشرافي على قطاع الجمعيات، شكّلت لجانًا من كوادرها للإشراف على العملية الانتخابية، معربةً عن أملها في أن يسهم الإقبال الكبير على الاقتراع في إفراز هيئات إدارية فاعلة، تعزز من كفاءة الأداء وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.

كما أكدت بني مصطفى أن رسالة الوزارة تقوم على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الجمعيات، وتطوير العمل التطوعي، بما ينعكس على تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للفئات المستهدفة في مختلف أنحاء المملكة.

واشارت بني مصطفى إلى أن دور الوزارة وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية تولي هذه الانتخابات أهمية قصوى وتعمل على ضمان سيرها وفقاً لاعلى معايير النزاهة والشفافية ، لتجسد منعطفًا هامًا في مسيرة تعزيز الحوكمة الرشيدة و تمكين منظمات المجتمع المدني في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تستند إلى منظومة تشريعية و تنظيمية متكاملة ، تمثل ترجمة حقيقية للرؤى الوطنية الطموحة نحو بناء مجتمع مدني فاعل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وصولًا إلى الإجراءات التفصيلية ليوم الاقتراع و ما يليه.

--(بترا)

ه ر/ف ق

19/04/2025 13:40:46