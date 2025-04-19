بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل
عمان 19 نيسان (بترا)-أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني، التي انطلقت اليوم السبت، تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي وضعت إصلاح قطاع الجمعيات ضمن أولويات محور التمكين.
وخلال تفقدها غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، المعنية بالإشراف على سير الانتخابات، أوضحت بني مصطفى أن هذه الانتخابات تُعقد لأول مرة بموجب نظام الاتحادات الجديد لعام 2024، وتُجرى بشكل متزامن في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن من أبرز مخرجاتها سيكون تشكيل رئاسة اتحاد جديد على مستوى وطني.
وبيّنت الوزيرة أن الوزارة، من منطلق دورها الإشرافي على قطاع الجمعيات، شكّلت لجانًا من كوادرها للإشراف على العملية الانتخابية، معربةً عن أملها في أن يسهم الإقبال الكبير على الاقتراع في إفراز هيئات إدارية فاعلة، تعزز من كفاءة الأداء وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.
كما أكدت بني مصطفى أن رسالة الوزارة تقوم على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الجمعيات، وتطوير العمل التطوعي، بما ينعكس على تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للفئات المستهدفة في مختلف أنحاء المملكة.
واشارت بني مصطفى إلى أن دور الوزارة وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية تولي هذه الانتخابات أهمية قصوى وتعمل على ضمان سيرها وفقاً لاعلى معايير النزاهة والشفافية ، لتجسد منعطفًا هامًا في مسيرة تعزيز الحوكمة الرشيدة و تمكين منظمات المجتمع المدني في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تستند إلى منظومة تشريعية و تنظيمية متكاملة ، تمثل ترجمة حقيقية للرؤى الوطنية الطموحة نحو بناء مجتمع مدني فاعل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وصولًا إلى الإجراءات التفصيلية ليوم الاقتراع و ما يليه.
--(بترا)
ه ر/ف ق
19/04/2025 13:40:46
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