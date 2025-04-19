التربية : ضرورة انسجام مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل
عمان 19 نيسان (بترا)- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تطوير التعليم المهني، ونشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي.
وأشار الدكتور محافظة خلال زيارته اليوم السبت، أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية، إلى ضرورة انسجام مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل ومواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الصناعة والتقنية والمعرفة في هذا المجال عالميا ومحلياً.
وثمن الدكتور محافظة جهود الأكاديمية في تخريج الفوج الرابع من طلبتها، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية، باسم ملحس على دور التعليم والتدريب المهني في دعم المجتمع المحلي، من خلال إيجاد فرص عمل للخريجين في المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج، مبديًا استعداد المجموعة بدعم الوزارة بالتدريب العملي للتعليم التقني، من خلال استقبال طلبة مسار التعليم التقني والمهني.
وبين مدير عام الأكاديمية، طارق الصالحي، أهمية دور الأكاديمية في رفد سوق العمل بكفاءات شابة مؤهلة، من خلال مناهج تدريبية مكثفة للتدريب العملي والأكاديمي، تؤهل الراغبين في الحصول على فرص عمل في قطاع السيارات الأردني والإقليمي، مشيرًا إلى توفر البرنامج التدريبي للإناث والذكور، لتحقيق المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
ويذكر أن أكاديمية "جاكوار لاند روفر" للتلمذة المهنية انطلقت عام 2020، بهدف رفد سوق السيارات بتقنيين مؤهلين بشهادات معتمدة من الشركة الأم، وإيمانًا بدعم الشباب في مجال التدريب وصيانة المركبات.
--(بترا)
ع س/ف ق
19/04/2025 15:55:03
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