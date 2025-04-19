التربية : ضرورة انسجام مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 نيسان (بترا)- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تطوير التعليم المهني، ونشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي.

وأشار الدكتور محافظة خلال زيارته اليوم السبت، أكاديمية جاكوار لاند روڤر للتلمذة المهنية، إلى ضرورة انسجام مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل ومواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الصناعة والتقنية والمعرفة في هذا المجال عالميا ومحلياً.

وثمن الدكتور محافظة جهود الأكاديمية في تخريج الفوج الرابع من طلبتها، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية، باسم ملحس على دور التعليم والتدريب المهني في دعم المجتمع المحلي، من خلال إيجاد فرص عمل للخريجين في المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج، مبديًا استعداد المجموعة بدعم الوزارة بالتدريب العملي للتعليم التقني، من خلال استقبال طلبة مسار التعليم التقني والمهني.

وبين مدير عام الأكاديمية، طارق الصالحي، أهمية دور الأكاديمية في رفد سوق العمل بكفاءات شابة مؤهلة، من خلال مناهج تدريبية مكثفة للتدريب العملي والأكاديمي، تؤهل الراغبين في الحصول على فرص عمل في قطاع السيارات الأردني والإقليمي، مشيرًا إلى توفر البرنامج التدريبي للإناث والذكور، لتحقيق المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

ويذكر أن أكاديمية "جاكوار لاند روفر" للتلمذة المهنية انطلقت عام 2020، بهدف رفد سوق السيارات بتقنيين مؤهلين بشهادات معتمدة من الشركة الأم، وإيمانًا بدعم الشباب في مجال التدريب وصيانة المركبات.

--(بترا)

ع س/ف ق

19/04/2025 15:55:03