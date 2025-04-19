لحم السلاحف ملاذ أهل غزة وسط أزمة غذاء

MENAFN - Al-Bayan) ">اضطرت ماجدة قنان للمرة الثالثة لطبخ سلحفاة لإطعام عائلتها النازحة التي تعيش الآن في خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة حيث يهدد شبح الجوع السكان جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات.

وتقوم ماجدة (61 عاما) بتنظيف اللحم، وخلطه مع الدقيق والخل. ثم تغسله وتغليه في قدر قديم متضرر قبل تحميره، لتتبله بعد ذلك بالبصل والطماطم والفلفل.

وروت بينما جلست تراقب قطع اللحم الأحمر وهي تُطهى على الحطب كيف "خاف الأطفال من السلحفاة، فأخبرناهم أن طعمها لذيذ كلحم العجل".

وأضافت "بعضهم أكلها، بينما رفضها آخرون".

وفي الثاني من مارس، عادت إسرائيل لفرض حصار شامل على القطاع ومنعت دخول المساعدات الدولية التي استؤنفت مع وقف إطلاق النار، كما قطعت إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية.

وحذرت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية هذا الأسبوع من أن "المجاعة ليست مجرد خطر، بل يبدو أنها تتطور بسرعة في كل مناطق غزة تقريبا".

وبعدما أعلنت إسرائيل الأربعاء عزمها على مواصلة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، اتهمت حماس في بيان الخميس الدولة العبرية بـ"استخدام التجويع كسلاح" معلنة أن هذا القرار هو "أحد أدوات الضغط ... وإقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب".

وتوضح ماجدة قنان "المعابر مغلقة. ولا يوجد أي شيء في السوق سوى الطماطم والخيار والفلفل" مشيرة إلى أنها تقوم بشراء كيسين صغيرين من الخضار بمبلغ 80 شيكل (19 يورو) ولا يوجد أي نوع من اللحوم.

وتشير السيدة إلى أن ما تطبخه من السلاحف بعد صيده وذبحه، يتم "توزيعه على عدد من العائلات" للمشاركة في أكله، موضحة أنه "ليس للبيع".

ويوضح قريبها عبد الحليم قنان وهو صياد "لم نتوقع أن نأكل سلاحف في يوم من الأيام"، موضحا أنه يتم ذبح السلاحف وفقا للشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن لحم السلاحف بديل للطعام، قائلا "منذ بدء الحرب، لا يوجد أي غذاء. لنا أو لغيرنا. نحاول تعويض البروتين وما نحتاجه" من عناصر غذائية.

وأضاف "لا يوجد لحوم ولا دواجن ولا خضار".

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع من أن "الوضع الانساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا الى مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي امدادات عبر المعابر الى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الامداد حتى الآن".

وفي يونيو الماضي، حذرت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية من أن سكان القطاع يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات.

وكثّف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي ووسع نطاق عملياته البرية في قطاع غزة منذ استئناف هجومه في 18 مارس بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بدأ في 19 يناير.