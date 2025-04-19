الضريبة : 30 نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار وتسديد ضريبة 2024

الضريبة : 30 نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار وتسديد ضريبة 2024
وأشارت إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن نشاط أعمالهم خلال السنة المالية 2024.
ودعت الدائرة المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2024، إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من الفترة القانونية وتقديم اقراراتهم ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون.
وتتضمن الغرامات ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 إلى 500 دينار، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير في التسديد أو أي جزء منه.
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