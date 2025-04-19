الضريبة : 30 نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار وتسديد ضريبة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن 30 نيسان الحالي، هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2024 وتسديد الضريبة المعلنة فيه.



وأشارت إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن نشاط أعمالهم خلال السنة المالية 2024.



ودعت الدائرة المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2024، إلى ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من الفترة القانونية وتقديم اقراراتهم ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون.



وتتضمن الغرامات ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 إلى 500 دينار، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير في التسديد أو أي جزء منه.