غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي

غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي
وتتيح النسخة الجديدة من Veo 2 إنشاء فيديوهات بصيغة MP4 مدتها 8 ثوانٍ وبدقة 720 بيكسل، حيث يمكن تحويل الأوصاف النصية إلى مشاهد واقعية، مع تحسينات كبيرة في دقة تمثيل الأشخاص والحيوانات، إضافة إلى تفاعل أفضل بين العناصر داخل المشهد.
مزايا وتحسينات جديدة
وبحسب غوغل، فإن Veo 2 يتميز الآن بقدرات أكثر واقعية مقارنة بالنسخة التجريبية السابقة، حيث تظهر الفيديوهات الناتجة بمستوى عالٍ من التفاصيل والديناميكية، كما أنها ستتضمن علامة مائية مميزة تشير إلى أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، حرصًا على الشفافية والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمولّد.
كما سيُسمح للمستخدمين بعدد محدد من الفيديوهات شهريًا، مع إشعار يُرسل إليهم عند الاقتراب من الحد المسموح به.
خيارات الاستخدام
توفّر غوغل خيارين للاستفادة من Veo 2:
الاشتراك المدفوع عبر Gemini Advanced، الذي يتيح الوصول الكامل لإمكانات النموذج.
استخدام مجاني عبر منصة AI Studio، لكن بقيود على عدد الفيديوهات والخصائص المتاحة.
أدوات إضافية
وأعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق أداة جديدة تحت اسم Whisk Animate، مخصصة لمشتركي Google One AI Premium، تتيح تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة باستخدام تقنيات Veo 2، ما يُفتح آفاقًا جديدة أمام صناع المحتوى والمصممين.
ويُذكر أن غوغل كانت قد أطلقت النسخة التجريبية الأولى من Veo 2 في ديسمبر من العام الماضي، وحددت حينها تكلفة توليد الفيديوهات بـ 0.50 دولار لكل ثانية فيديو.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية