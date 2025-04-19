غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن إطلاق نسخة محسّنة من نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 2، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة انطلاقًا من نصوص مكتوبة، وذلك في خطوة جديدة تعزز من قدرات الشركة في مجال إنتاج المحتوى المرئي عبر الذكاء الاصطناعي.



وتتيح النسخة الجديدة من Veo 2 إنشاء فيديوهات بصيغة MP4 مدتها 8 ثوانٍ وبدقة 720 بيكسل، حيث يمكن تحويل الأوصاف النصية إلى مشاهد واقعية، مع تحسينات كبيرة في دقة تمثيل الأشخاص والحيوانات، إضافة إلى تفاعل أفضل بين العناصر داخل المشهد.



مزايا وتحسينات جديدة

وبحسب غوغل، فإن Veo 2 يتميز الآن بقدرات أكثر واقعية مقارنة بالنسخة التجريبية السابقة، حيث تظهر الفيديوهات الناتجة بمستوى عالٍ من التفاصيل والديناميكية، كما أنها ستتضمن علامة مائية مميزة تشير إلى أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، حرصًا على الشفافية والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمولّد.



كما سيُسمح للمستخدمين بعدد محدد من الفيديوهات شهريًا، مع إشعار يُرسل إليهم عند الاقتراب من الحد المسموح به.



خيارات الاستخدام

توفّر غوغل خيارين للاستفادة من Veo 2:

الاشتراك المدفوع عبر Gemini Advanced، الذي يتيح الوصول الكامل لإمكانات النموذج.

استخدام مجاني عبر منصة AI Studio، لكن بقيود على عدد الفيديوهات والخصائص المتاحة.



أدوات إضافية

وأعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق أداة جديدة تحت اسم Whisk Animate، مخصصة لمشتركي Google One AI Premium، تتيح تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة باستخدام تقنيات Veo 2، ما يُفتح آفاقًا جديدة أمام صناع المحتوى والمصممين.



ويُذكر أن غوغل كانت قد أطلقت النسخة التجريبية الأولى من Veo 2 في ديسمبر من العام الماضي، وحددت حينها تكلفة توليد الفيديوهات بـ 0.50 دولار لكل ثانية فيديو.

لبنان 24