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الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار

الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار

2025-04-19 08:11:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.23% أمام الدولار الأميركي، مقترباً من حاجز 1.33 دولار، وذلك وفقاً لتقارير مالية بريطانية.


وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3299 دولار، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.02%، ليصل إلى 1.1675 يورو.

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