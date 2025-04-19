الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار

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الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.23% أمام الدولار الأميركي، مقترباً من حاجز 1.33 دولار، وذلك وفقاً لتقارير مالية بريطانية.
وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3299 دولار، كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.02%، ليصل إلى 1.1675 يورو.
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