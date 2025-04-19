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بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

2025-04-19 08:11:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني، التي انطلقت اليوم السبت، تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي وضعت إصلاح قطاع الجمعيات ضمن أولويات محور التمكين.


وخلال تفقدها غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، المعنية بالإشراف على سير الانتخابات، أوضحت بني مصطفى أن هذه الانتخابات تُعقد لأول مرة بموجب نظام الاتحادات الجديد لعام 2024، وتُجرى بشكل متزامن في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن من أبرز مخرجاتها سيكون تشكيل رئاسة اتحاد جديد على مستوى وطني.

MENAFN19042025000208011052ID1109448077

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