أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن المتوسط اليومي لعدد القادمين إلى الأردن خلال العام الماضي بلغ نحو 26.568 ألف شخص، معظمهم عبر المنافذ البرية.



وبحسب البيانات، استقبل الأردن قرابة 9.724 مليون شخص، جاء 59.5% منهم عن طريق البر، أي ما يعادل 5.782 مليون شخص، بينما وصل نحو 3.773 مليون شخص جوا، ودخل نحو 169 ألف شخص عن طريق البحر.



الدول العربية تصدرت قائمة الجنسيات القادمة إلى الأردن، حيث بلغ عدد القادمين منها نحو 8.282 مليون شخص، تلتها الدول الآسيوية بنحو 731 ألف شخص، ثم الدول الأوروبية بـ379 ألف شخص تقريبا.