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جمالكِ من المطبخ!.. كريم الأرز الكوري لبشرة زجاجية في 30 يوما فقط

جمالكِ من المطبخ!.. كريم الأرز الكوري لبشرة زجاجية في 30 يوما فقط

2025-04-19 08:11:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وسط تنامي الاهتمام بروتينات الجمال الكورية، برزت وصفة طبيعية تُعرف باسم "كريم الأرز"، والذي وصفه خبراء التجميل بأنه أحد أسرار البشرة الزجاجية التي تتميز بها النساء في كوريا الجنوبية.


وتعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، أبرزها الأرز والحليب، وتُستخدم بشكل موضعي على البشرة لتحفيز الإشراق، التنعيم، وتقليل التصبغات.


ويُشير مختصو العناية بالبشرة إلى أن الاستخدام المنتظم لكريم الأرز – بمعدل 3 مرات أسبوعيًا – يساعد على:
توحيد لون البشرة
تصغير المسام
تعزيز الترطيب الطبيعي
تجديد خلايا الجلد


كما أوضحوا أن نتائج ملحوظة تبدأ بالظهور بعد 4 أسابيع فقط، خاصة إذا تم استخدامه ضمن روتين يومي متكامل يشمل التنظيف، الترطيب، والحماية من الشمس.


وتعود فعالية كريم الأرز إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، النشا، والفيتامينات المغذية للبشرة، والتي تلعب دورًا هامًا في مكافحة الشوائب ومنح الوجه ملمسًا حريريًا ولمعانًا صحيًا.

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