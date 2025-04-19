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نقابة المهندسين تنعى المهندس جمال كامل عزيز خليل

نقابة المهندسين تنعى المهندس جمال كامل عزيز خليل

2025-04-19 08:11:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت نقابة المهندسين الاردنيين ممثلة بنقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والامين العام ، المهندس جمال كامل عزيز خليل داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .

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