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نقابة المهندسين تنعى المهندس جمال كامل عزيز خليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت نقابة المهندسين الاردنيين ممثلة بنقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة والامين العام ، المهندس جمال كامل عزيز خليل داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .
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