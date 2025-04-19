عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل يومه الـ89

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN- يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، يومه الـ89، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم، عددا من قرى غرب جنين، ونشرت آلياتها في شوارعها وتمركزت في عدة أحياء منها.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أمس الجمعة الطريق الواصلة بين بلدة برقين وقرية المنشية، كما اقتحمت قرى: الكفير، والهاشمية غرب جنين.

وكان جنود الاحتلال اعتقلوا شابا من بلدة اليامون أثناء تواجده على دراجته النارية بالقرب من قرية نزلة زيد غرب جنين، قبل أن تفرج عنه بعد عدة ساعات.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية برفقة صهاريج وقود من حاجز الجلمة الى محيط مخيم جنين. وكانت جرافات الاحتلال قد وضعت صباح اليوم سواتر ترابية في محيط مسجد طوالبة، عند المدخل الشمالي للمخيم، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة.

وبحسب محافظ جنين كمال أبو الرب فإن هناك 21 ألف نازح، موزعين على عموم المحافظة، حيث يتواجد في المدينة 6000 نازح، فيما يسكن 3200 في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، وتستقبل بلدة برقين 4181 نازحا.

وتتواصل الاجتماعات لتأمين مأوى مؤقت للنازحين في منطقة وادي برقين حيث سيضم في البداية 32 بيتا متنقلا، يتسع كل بيت لـ 5 أفراد وذلك بحسب وزارة الأشغال.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.

ووصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها قبل 89 يوما الى 38 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.