الاحتلال يقتحم ترمسعيا شمال رام الله ويستولي على مركبة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مركبة خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال رام لله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، واستولت على إحدى المركبات.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتين شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.