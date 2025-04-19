403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يقتحم ترمسعيا شمال رام الله ويستولي على مركبة
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مركبة خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال رام لله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، واستولت على إحدى المركبات.
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتين شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية