مصرع طفل إثر حادث دعس في السواحرة

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مصرع طفل إثر حادث دعس في السواحرة
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث دعس في بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن طفلا يبلغ من العمر (8 أعوام) لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير دعس في بلدة السواحرة.
وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما تتحفظ الشرطة على السائق، وتحرك خبراء الحوادث للمكان للوقوف على ملابسات الحادث.
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