مصرع طفل إثر حادث دعس في السواحرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث دعس في بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن طفلا يبلغ من العمر (8 أعوام) لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير دعس في بلدة السواحرة.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما تتحفظ الشرطة على السائق، وتحرك خبراء الحوادث للمكان للوقوف على ملابسات الحادث.