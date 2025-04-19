الأونروا: الفلسطينيون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى

الأونروا: الفلسطينيون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى
وأضافت الأونروا في بيان نشرته، اليوم السبت، أن فلسطينيي غزة محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع بينما تتكدس إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوي المؤقتة عند معابر القطاع.
وأوضحت أن إسرائيل تغلق معابر القطاع للأسبوع السابع على التوالي وتمنع دخول "المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى غزة".
ويواجه أبناء شعبنا في غزة موجة الجوع الجديدة منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في وقت لم يتعافوا فيه أصلا من آثار الموجة السابقة التي نجمت عن سياسة إسرائيل في تقنين دخول المساعدات الغذائية والإغاثية للقطاع على مدار 19 شهرا من الإبادة الجماعية.
وطالبت الأونروا بضرورة "إعادة فتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات بشكل مستمر"، داعية إلى تجديد وقف إطلاق النار في القطاع.
والثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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