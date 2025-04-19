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الأونروا: الفلسطينيون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى

الأونروا: الفلسطينيون بغزة يتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى

2025-04-19 08:11:11
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن فلسطينيي غزة محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى جراء الإغلاق الإسرائيلي لمعابر القطاع للأسبوع السابع على التوالي.

وأضافت الأونروا في بيان نشرته، اليوم السبت، أن فلسطينيي غزة محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع بينما تتكدس إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوي المؤقتة عند معابر القطاع.

وأوضحت أن إسرائيل تغلق معابر القطاع للأسبوع السابع على التوالي وتمنع دخول "المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود إلى غزة".

ويواجه أبناء شعبنا في غزة موجة الجوع الجديدة منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في وقت لم يتعافوا فيه أصلا من آثار الموجة السابقة التي نجمت عن سياسة إسرائيل في تقنين دخول المساعدات الغذائية والإغاثية للقطاع على مدار 19 شهرا من الإبادة الجماعية.

وطالبت الأونروا بضرورة "إعادة فتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات بشكل مستمر"، داعية إلى تجديد وقف إطلاق النار في القطاع.

والثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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