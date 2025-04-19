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انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

2025-04-19 08:08:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 نيسان (بترا)- مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، افتتاح فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها العشرين.
وقال الخلايلة، إن الأردن بقيادته الهاشمية أولى القران الكريم عناية خاصة بتعليمه وحفظه من خلال المراكز القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وتنظيم المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن والمشاركة فيها.
وأكد أن رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله للمسابقة، يؤكد الحرص على إحكام صلة الفتيات المسلمات بالقرآن الكريم تلاوة ومنهجاً وسلوكاً.
وأشار إلى أهمية الفهم الصحيح للقرآن الكريم بما ينعكس على السلوك العملي للمسلم لتحقيق خيرية الأمة في تعزيز قيم العدل والتسامح والرحمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار.
وأشارت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، إلى جهود وزارة الأوقاف في تنظيم المسابقة الهاشمية للإناث منذ عشرين عاما ، مبينة أن المسابقة لهذا العام تشارك بها 44 متنافسة من 40 دولة عربية وإسلامية، إضافة للأردن.
وتعد المسابقة الهاشمية من اقدم المسابقات على المستوى الدولي، والتي دأبت وزارة الأوقاف على تنظيمها سنوياً منذ عام 1993 برعاية ملكية، وتقسم إلى مسابقات وطنية ودولية للذكور والإناث، وشارك بها منذ تأسيسها نحو 45 ألف متسابق ومتسابقة.
وحضر الافتتاح، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات ، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ومفتي عام القوات المسلحة / الجيش العربي العقيد حسن مخاترة، ومفتي الأمن العام العميد الدكتور سامر الهواملة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد، الدكتور إسماعيل الخطبا، وسفراء معتمدون لدى المملكة، وأئمة وواعظات.
--(بترا)
وهـ/ف ق
19/04/2025 13:33:49

MENAFN19042025000117011021ID1109448053

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