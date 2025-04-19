انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
عمان 19 نيسان (بترا)- مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، افتتاح فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها العشرين.
وقال الخلايلة، إن الأردن بقيادته الهاشمية أولى القران الكريم عناية خاصة بتعليمه وحفظه من خلال المراكز القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وتنظيم المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن والمشاركة فيها.
وأكد أن رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله للمسابقة، يؤكد الحرص على إحكام صلة الفتيات المسلمات بالقرآن الكريم تلاوة ومنهجاً وسلوكاً.
وأشار إلى أهمية الفهم الصحيح للقرآن الكريم بما ينعكس على السلوك العملي للمسلم لتحقيق خيرية الأمة في تعزيز قيم العدل والتسامح والرحمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار.
وأشارت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، إلى جهود وزارة الأوقاف في تنظيم المسابقة الهاشمية للإناث منذ عشرين عاما ، مبينة أن المسابقة لهذا العام تشارك بها 44 متنافسة من 40 دولة عربية وإسلامية، إضافة للأردن.
وتعد المسابقة الهاشمية من اقدم المسابقات على المستوى الدولي، والتي دأبت وزارة الأوقاف على تنظيمها سنوياً منذ عام 1993 برعاية ملكية، وتقسم إلى مسابقات وطنية ودولية للذكور والإناث، وشارك بها منذ تأسيسها نحو 45 ألف متسابق ومتسابقة.
وحضر الافتتاح، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات ، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ومفتي عام القوات المسلحة / الجيش العربي العقيد حسن مخاترة، ومفتي الأمن العام العميد الدكتور سامر الهواملة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد، الدكتور إسماعيل الخطبا، وسفراء معتمدون لدى المملكة، وأئمة وواعظات.
--(بترا)
وهـ/ف ق
19/04/2025 13:33:49
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