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92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين

92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين

2025-04-19 08:08:10
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 19 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 92 شهيدا، و 219 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و 157 شهيدا، و 116 ألفا و 724 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وأشارت الوزارة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت ألفا و 783 شهيدا، و 4 آلاف و 683 إصابة.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
19/04/2025 13:02:57

MENAFN19042025000117011021ID1109448052

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