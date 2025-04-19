92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين
غزة 19 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 92 شهيدا، و 219 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و 157 شهيدا، و 116 ألفا و 724 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وأشارت الوزارة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت ألفا و 783 شهيدا، و 4 آلاف و 683 إصابة.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
19/04/2025 13:02:57
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